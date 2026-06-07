Mirra Andreeva, la joueuse de tennis russe qui a remporté le tournoi de Roland-Garros

Mirra Andreeva, une joueuse de tennis russe âgée de 19 ans, a remporté le tournoi de Roland-Garros en battant Maja Chwalinska en deux sets. Elle est devenue la plus jeune joueuse à remporter le tournoi parisien depuis 1990 et le sacre de Monica Seles. Elle a également atteint les huitièmes de finale à Wimbledon cet été-là et a séduit les médias du monde entier par son sens de l’humour.

La joueuse de tennis russe Mirra Andreeva , tenant dans ses bras son chien et la coupe Suzanne-Lenglen, après sa victoire en finale du tournoi de Roland-Garros , le 6 juin 2026 à Paris (REUTERS/Guglielmo Mangiapane).

L’histoire du tennis est jalonnée de joueurs promis à un grand avenir, mais qui finissent par décevoir les espoirs placés en eux. Elle a remporté son premier trophée du Grand Chelem en s’imposant face à la Polonaise Maja Chwalinska en deux sets (6-3, 6-2), remportant au passage son premier trophée du Grand Chelem. C’était l’un de mes plus grands rêves de gagner ce tournoi, et honnêtement, je n’arrive pas à croire que je tiens ce trophée entre mes mains.

Elle avait été révélée au grand public à l’âge de 15 ans, lorsqu’elle avait atteint le troisième tour de Roland-Garros et déclaré vouloir gagner plus de victoires en Grand Chelem que Novak Djokovic et ses 23 titres. Elle a atteint les huitièmes de finale à Wimbledon cet été-là et a séduit les médias du monde entier par son sens de l’humour.

Avec sa victoire de samedi, la Russe devient aussi la plus jeune joueuse à remporter le tournoi parisien depuis 1990 et le sacre de Monica Seles, alors âgée de 16 ans et demi. La maturité est un atout crucial dans le sport, que l’on ait 19 ou 39 ans. Remporter un titre majeur à 19 ans est une chose rare, et tous les regards seront braqués sur Andreeva à l’approche de Wimbledon.

Jusqu’à présent, tout porte à croire qu’elle saura parfaitement gérer la situation. Que faire quand la température atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ?

Des rues de Kigali à celles de Singapour, des clubs de foot d’Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s’organisent, s’entraident et cherchent des solutions pour s’adapter. Ici, la marche se décline de mille façons. Itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles..





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