Après une décennie de conflits judiciaires, Brad Pitt et Angelina Jolie ont finalisé un règlement à l'amiable concernant le domaine viticole français de Miraval. Cette entente met fin à des années de batailles juridiques et symbolise une tentative de réconciliation familiale.

Après une décennie de conflits juridiques intenses, Brad Pitt et Angelina Jolie ont officiellement trouvé un terrain d'entente concernant le domaine viticole français de Miraval. Cette nouvelle marque une étape décisive dans la longue saga judiciaire qui a opposé les deux acteurs depuis leur séparation. L'accord met fin à des mois de tensions publiques et juridiques autour de cette propriété emblématique.

Un règlement amiable pour mettre fin aux conflits

Les deux célébrités ont confirmé avoir parvenir à un accord à l'amiable dans l'intérêt de leur famille. Dans une déclaration publiée, ils ont explicitement indiqué qu'ils ne feraient aucun autre commentaire sur les détails de cet arrangement. Cette position commune vise à protéger l'intimité restante de leur vie privée et à tourner la page définitivement sur ce chapitre conflictuel. La nature de cet accord reste confidentielle, mais il semble clore les contestations juridiques les plus récentes.

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L'histoire du domaine et la vente des parts

Pour comprendre l'enjeu, il faut remonter à l'acquisition du domaine par le couple en 2008. Brad Pitt et Angelina Jolie ont investi dans cette propriété de plusieurs centaines d'hectares située dans le sud de la France. Le château Miraval est rapidement devenu l'un des principaux symboles de leur union et, par la suite, de leur rupture. La situation s'est complexifiée lorsque Angelina Jolie a vendu ses parts du domaine à une société liée au groupe Stoli. Cette transaction a été contestée en justice par Brad Pitt en 2022, ce qui a attisé les flammes du conflit.

Les accusations et les positions des parties

Le désaccord autour de Miraval a servi de catalyseur à d'autres tensions plus profondes. Brad Pitt a reproché à son ex-épouse de ne pas avoir respecté les engagements pris conjointement au sujet de la gestion et de la vente du domaine. De son côté, Angelina Jolie a toujours contesté ces accusations. Le conflit a également été marqué par des allégations de violence domestique mentionnées lors des procédures. Ces tensions ont profondément affecté leur famille, composée de six enfants adoptifs et biologiques.

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L'impact sur les enfants et la dynamique familiale

Les enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie se sont progressivement distanciés de leur père au fil des années. Maddox, l'aîné, a choisi de poursuivre ses études en biochimie à l'université de Yonsei à Séoul, en Corée du Sud, et a cessé d'utiliser le nom de son père adoptif. Il a même témoigné contre lui lors du divorce. Pax Thien, adopté au Vietnam, a qualifié Brad Pitt de manière controversée en 2023 et travaille désormais sous le pseudonyme Embtto dans le milieu de l'art. Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox ont également été touchés par la rupture.

La suite des événements et apaisement

Récemment, Vivienne, la dernière fille du couple, a entamé des démarches pour effacer le nom de famille de son père, comme rapporté par Page Six en juillet 2026. Angelina Jolie a commenté l'état d'esprit de ses enfants face à ce combat. L'accord sur Miraval est vu comme une étape importante pour les deux stars, qui semblent enfin prêtes à apaiser les relations familiales. Cette entente permet de clore un chapitre juridiquement lourd et symboliquement lourd pour les acteurs américains.