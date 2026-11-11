Mirandaise renoue avec la foire d'élevage : 45 vaches au Gers

Depuis 35 ans, la race Mirandaise regagne du terrain dans le Gers. Grâce au Sommet de Cournon d'Auvergne, ses 45 ans de production squelette attire l'attention des bouchers et des agriculteurs. La filière vise 2000 vaches pour répondre à la demande croissante.

Le sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, qui se tient chaque année à Cournon-d'Auvergne, a propulsé la race Mirandaise hors de l'ombre. Daniel Danflous, éleveur gersois, y a présenté deux de ses vaches, témoignant d'un renouveau pour une race longtemps menacée.

Renouveau de la Mirandaise dans le Gers

Depuis la création du troupeau initiée dans les années 2000 par Danflous, le nombre de Mirandaises est passé de 45 à 1 076 femelles reproductrices en 2025, contre seulement 170 en 1990. Le territoire reste toutefois concentré : le cheptel est majoritairement localisé dans le Gers, ce qui le rend vulnérable aux crises sanitaires, selon Armand Baumard, vice‑président de la Fédération de la Race Mirandaise.

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Les vaches gagnent en rusticité. Elles sont adaptées aux prairies naturelles constituées par le SCEA (Services Charrons des Entreprises Agricoles), où Danflous et son frère exercent sur 105 hectares. Son objectif première était de proposer une viande différente, sale directe et plus localisée.

Un marché de la boucherie en quête de Mirandaises

La fibre de la Mirandaise fait face à une demande nascent mais insuffisante. La boucherie traditionnelle d'un Intermarché a récemment accepté d'acheter la viande de ses vaches, soulignant leurs qualités bouchères : couleur rouge, persillée et un goût particulier. Une collaboration qui valorise la provenance locale et permet à l'éleveur de prendre notre publication.

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Armand Baumard rappelle qu'il y a " des bouchers qui commencent à en réclamer ", mais que la production reste trop faible pour satisfaire l'ensemble de la demande. Pour étendre le champ d'action à 2 000 animaux, la Fédération compte vendre à chaque été des tranches de chocolat, avec des prix négociés, afin de fidéliser les bouchers et attirer de nouveaux éleveurs.

Perspectives de la filière" L'avenir de la Mirandaise dépend de la multiplication des élevages

Le sommet d'Octobre a également servi d'occasion à présenter la race aux passionnés et aux visiteurs désireux de découvrir les races locales. En février prochain, la Fédération organisera un concours départemental à Barcelonne‑du‑Gers, avant de présenter la Mirandaise au Salon international de l'agriculture à Paris. Ces rendez‑vous sont cruciaux pour attirer des vocations et convaincre de nouveaux agri‑entreprises d'entrer dans la filière.

Daniel Danflous demeure convaincu que "pour préserver la Mirandaise, il faut aussi être plus nombreux à l'élever". Le défi restera de convaincre plus d'éleveurs et d'augmenter la capacité de production, afin de transformer la demande déjà présente en un marché durable et en marge profitables.