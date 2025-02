Miracle Aixois, Fatigue Toulousaine

Le PAUC remporte un match haletant face au Fenix Toulouse grâce à une performance collective et à un Parisini en forme.

Les débats étaient tendus dès les premières minutes du match. Les défenses dominaient les attaques, les gardiens réalisaient des prouesses. Lettens, portier toulousain, impressionnait par ses arrêts, tandis que le PAUC , grâce à Parisini et Tarrafeta notamment, résistait avec brio. Toulouse prenait l'avantage grâce au trio Marmier, Ilic et Kojadinovic, mais les Aixois, menés par Eric Forets, ne permettaient pas aux locaux de creuser l'écart (7-5, 18).

Par contre-attaques rapides et efficaces, les visiteurs revenaient constamment dans le match. Au repos, les hommes d'Eric Forets menaient même 14-12. Un résultat presque miraculeux, vu les nombreuses occasions aixoises ratées en début de rencontre.La seconde période s'annonçait comme la première, intense et pleine de suspense. Les Aixois ne lâchaient rien, scorant notamment grâce à un Parisini en forme exceptionnelle. De l'autre côté, les Toulousains, potentiellement épuisés après leur match européen de mardi dernier, n'arrivaient pas à revenir au score. Kojadinovic et Ilic tentaient pourtant de maintenir leur équipe à flot. Le scénario était haletant jusqu'au bout : le PAUC voyait même ses adversaires revenir à hauteur à sept minutes du buzzer. Mais sans paniquer, les Aixois remettaient le couvert et ne manquaient pas leurs occasions. Parisini, Tarrafeta et Tissot régalaient les supporters. Dans les dernières secondes, Tissot libérait les siens et l'Arena en inscrivant un penalty crucial. Le Fenix n'avait pas réussi à enfoncer le clou dans une rencontre à sa portée





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PAUC Fenix Toulouse Handball Match Parisini Tarrafeta Tissot Miracle Fatigue

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’Aixois C-Inertia, et ses jantes nouvelle génération, à la conquête du marché américainPrésente au CES de Las Vegas début janvier, avec sa technologie brevetée, unique pour la fabrication de jantes nouvelle génération en fibre de carbone, plus légères et plus performantes, cette entreprise du Pays d’Aix veut aller plus loin.

Lire la suite »

Championnats de France de Badminton : Les frères Popov et des Aixois au coeur de l'actionToma Junior et Christo Popov, frères badmintonistes de Fos-sur-Mer, s'appr\u00eate à affronter un programme intense durant les championnats de France à Chambly. Les Aixois, dont Alex Lanier et Yohan Barbieri, s'affrontent également pour un passage en demi-finale.

Lire la suite »

L'AVC, un club cycliste aixois fêtera son centenaireL'Amical Vélo Club Aix-en-Provence (AVC) fête ses 100 ans d'existence en 2023. Fidèle à ses racines, ce club a su se réinventer au fil des décennies en se concentrant sur la formation de jeunes talents. Grâce à un protocole particulier, l'AVC offre à ses jeunes coureurs des directeurs sportifs de haut niveau, de bons vélos et un accompagnement pour leur reconversion. L'AVC a toujours privilégié les liens entre ses coureurs, les réunissant dans un esprit familial. Cette recette a porté ses fruits avec des victoires importantes, notamment le maillot bleu blanc rouge à plusieurs reprises et huit titres de champions de France. Aujourd'hui, l'AVC est une équipe de niveau continentale, le dernier échelon avant le monde professionnel.

Lire la suite »

Élue Miss Naturelle Pyrénées 2025, cette Toulousaine souhaite mettre en lumière 'la beauté de chaque femme'Élue Miss naturelle Pyrénées 2025, Maëva Pagot ambitionne désormais d’être sacrée sur le plan national. Pour elle, l’objectif est de montrer, avec son comité, que toutes les femmes sont belles et qu’il n’y a pas que la beauté physique qui compte dans la vie.

Lire la suite »

' L’hydrogène est l’énergie décarbonée du futur ' : comment une start-up toulousaine révolutionne les transporLa Start-up toulousaine Hycco entend faciliter l’usage de l’hydrogène pour les industries de la mobilité lourde comme l’aéronautique, les transports ferroviaires, maritimes ou routiers. Elle vient de mettre au point une pile à combustible de 200 cm² entièrement opérationnelle et accélère son développement.

Lire la suite »

On a visité Interference, la salle de spectacles ultra-moderne qui va secouer la scène toulousaineLa nouvelle salle Interference a ouvert la semaine dernière. Avec un son immersif en 3D, un rooftop et une belle capacité d’accueil, ce lieu hybride et ultramoderne va vite s’imposer comme un incontournable, entre soirées clubs, spectacles et événements d’entreprise.

Lire la suite »