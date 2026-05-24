Minotaure, un film de Zviaguintsev sur la guerre en Ukraine et le dérèglement climatique

Minotaure est un film de Zviaguintsev qui explore les conséquences de la guerre en Ukraine sur les sociétés civiles et les organisations. Le cinéaste russe examine également les défis du dérèglement climatique et les solutions que les citoyens prennent pour s'adapter.

Une scène de Minotaure , le nouveau film du cinéaste russe Andreï Zviaguintsev , présenté en sélection officielle du 79e Festival de Cannes, est considéré comme un des favoris pour la Palme d'or.

Dans la société de transports dirigée par Gleb (Dmitri Mazourov), la panique gagne les hommes en âge d'être envoyés sur le front. À la demande de l'administration locale, le patron doit sacrifier quatorze de ses employés, soit le nombre de victimes dont avait besoin le monstre Minotaure dans le labyrinthe de Knossos, pour se maintenir en vie. Dans le même temps, son couple se fissure.

Ce film est non seulement le premier de Zviaguintsev depuis neuf ans, mais il est aussi un document de la lutte contre le dérèglement climatique. Les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter dans un monde bouleversé. Les itinéraires gourmands, les sentiers viticoles ou encore les balades nocturnes sous les étoiles sont des exemples de la diversité des marches que les citoyens prennent pour s'adapter





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