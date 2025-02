Minnesota Timberwolves S'Impose Sur Oklahoma City Thunder

Les Minnesota Timberwolves, privés de plusieurs joueurs clés, ont surclassé l'Oklahoma City Thunder (116-101) jeudi soir. Malgré les absences de Rudy Gobert, Mike Conley, Julius Randle et Donte DiVicenzo, les Timberwolves ont dominé le Thunder grâce à une performance collective exceptionnelle.

Les Minnesota Timberwolves , privés de plusieurs joueurs vedettes, dont Rudy Gobert , ont réussi à surprendre l' Oklahoma City Thunder (116-101), équipe qui occupait la première place de la saison régulière de la NBA , jeudi dernier. Le Thunder , première de la Conférence Ouest et meilleure équipe de la saison régulière de la NBA , était en pleine dynamique avec sept victoires consécutives.

À l'opposé, les Timberwolves, septième de la même conférence, étaient en difficulté après deux défaites consécutives et l'absence de quatre de leurs joueurs clés: Rudy Gobert, touché au dos, Mike Conley (blessure à un doigt), Julius Randle (élongation de l'aine) et Donte DiVicenzo (entorse d'un orteil).Malgré ces absences, les Timberwolves ont démarré la rencontre avec une intensité remarquable, menant par seize points (40-24) à la fin du premier quart-temps. Le Thunder, malgré une bonne réaction en deuxième mi-temps, ramenant le score à 64-56 à la pause, et égalisant même au troisième quart (68-68), n'a pas pu maintenir cette dynamique. Les Timberwolves ont repris l'ascendant et, à l'issue du troisième quart, menaient de dix points (97-87). Le Thunder n'a pas réussi à combler ce déficit dans le dernier quart-temps, concédant ainsi une défaite inattendue.Naz Reid a été l'âme du succès des Timberwolves avec 27 points (11/18 au shoot, dont 3/9 à trois points) et 14 rebonds. Anthony Edwards (23 points) et Jaden McDaniels (21 points) ont également contribué de manière significative à cette victoire. Anthony Edwards a marqué un dunk spectaculaire sur Chet Holmgren, pivot du Thunder, et a osé le provoquer, ce qui a laissé Holmgren sans réponse. Du côté du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur marqueur avec 24 points, mais a connu une performance décevante au shoot (6/21, dont 1/2 à trois points). Sa série impressionnante de 22 matches d'affilée avec au moins 25 points a pris fin. Jalen Williams a ajouté 20 points à la performance du Thunder. Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein ont tous deux réalisé un double-double : 11 points et 12 rebonds pour Holmgren, 10 points et 12 rebonds pour Hartenstein.





