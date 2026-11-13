Le ministre Laurent Nuñez accuse une ingérence extérieure, notamment russe, derrière les alertes meurtrières qui multiplient les déroutements à l'échelle européenne. Il souligne l'enquête conjointe avec Europol et les services de renseignement.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré le 13 novembre que les récentes fausses alertes à la bombe diffusées dans l'ensemble de l'Europe sont probablement le résultat d'une campagne de déstabilisation orchestrée par des États étrangers, notamment la Russie. Il a souligné que ces menaces se multiplient depuis plusieurs semaines et qu'elles nécessitent une réponse coordonnée.

Origine supposée des alertes et coordination européenne

Selon Nuñez, la Russie, ainsi que d'autres pays, " organisent des campagnes " visant à lever la souveraineté et la sécurité des États occidentaux. Le ministre a précisé que la France est déjà touchée par ce phénomène, avec déjà trois établissements scolaires ayant reçu des menaces similaires jeudi dernier.

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Il a ajouté que, au début du mois de novembre, des dizaines de vols commerciaux ont été interdits ou déroutés après des alertes à la bombe, entraînant des évacuations d'équipages, des escortes aériennes et des fouilles onéreuses. Aucun explosif n'a jamais été trouvé dans ces incidents.

Réactions des services de renseignement et Europol

Le ministre a confirmé que la France travaille en étroite collaboration avec Europol et d'autres services de renseignement européens pour retracer l'origine des alertes. Il a insisté sur le fait que les opérations sont menées dans un cadre légal et que les informations circulantes sont partagées dans le souci de préserver la sécurité publique.

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Il a rappelé que la Vienne aérienne, les transports terrestres et même les trains ne sont pas exempts de ces attaques de menaces. Une gare de Calais a même fait l'objet d'une alerte, provoquant l'arrêt de la circulation et la mise en place d'une équipe de secours.

Impact sur les citoyens et les institutions européennes

Les écoles, les hôpitaux et les sites sensibles de l'armée ont déjà été évacués à plusieurs reprises. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a indiqué qu'une période de vigilance accrue a été instaurée en France, tout en appelant à la coopération internationale pour neutraliser la menace.

La dernière campagne d'alertes a ciblé des avions, dont un vol Dublin‑Rome qui a été dérouté vers Évreux après une alerte. Les incidents se multiplient dans le Royaume‑Uni, l'Italie et l'Irlande, aggravant la peur des habitants et des voyageurs. Les forces de l'ordre, quant à elles, se tiennent prêtes à réagir à toute anomalie.

Poursuite des investigations et mesures à venir

Les procureurs de Paris ont ouvert une enquête officielle sur les attaques de menaces, sans exclure de lien éventuel avec des puissances étrangères. Au lendemain de la déclaration de Nuñez, un conseil de défense a été convoqué afin de revoir les protocoles de sécurité et d'installer de nouvelles mesures de prévention.

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Les autorités françaises promettent de continuer le dialogue avec les organisations européennes pour assurer la réactivité sur les réseaux de renseignement et mettre en œuvre des actions concrètes afin de contrer la propagation des fausses alertes à la bombe.