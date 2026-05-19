Minister of Education National Durts the Tone on the Baccalaureate Examination

The Minister of National Education, Edouard Geffray, has announced stricter requirements for the Baccalaureate Examination, including a lower age limit to take the exam. The SNALC, a national union of schools, colleges, and universities, disagrees with the new requirements, citing issues with French education before the exam.

Baccalauréat : à un mois de l'examen, le ministre de l'Éducation nationale durcit le ton sur l'orthographe Durcissement des consignes sur l'orthographe, âge plancher pour pouvoir se présenter à l'examen : le ministre de l'Éducation nationale a déroulé mardi ses ambitions pour le baccalauréat, quelques semaines avant l'examen.

Edouard Geffray occupe le ministère de l'Éducation nationale depuis le 12 octobre 2025. Les élèves n'ont pas encore planché pour le bac, mais une chose est sûre : le taux de réussite risque fort d'être inférieur à celui de l'an dernier. Le ministre de l'Éducation nationale, Edouard Geffray, revendique plus d'exigences sur la maîtrise de la langue.

Vers un âge plancher pour passer le baccalauréat Pour le SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, très mobilisé sur la défense du français, on se trompe de problème. Ce n'est pas en annonçant un mois avant le bac que le bac sera plus exigeant que ça va changer quoi que ce soit au niveau des élèves.

Il cite les horaires de français, les conditions d'enseignement, le nombre d'élèves par classe ou encore la place que l'on accorde réellement à l'étude de la grammaire. À noter que cette exigence plus forte sur la qualité de la rédaction concernera aussi les bacs pros à compter seulement de l'année prochaine.

Je ne crois pas souhaitable qu'un enfant de 9 ans ou 10 ans passe le baccalauréat, soit préparé par ses parents à passer des épreuves qui ne sont ni de son âge en termes de maturité, ni même de son âge en termes de niveau de préparation, estime le ministre de l'Éducation nationale. Je réfléchis à introduire un âge un peu plancher, y compris dans une logique de protection de l'enfance.

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