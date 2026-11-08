Mini tronçonneuse TANBABY : Promotions Cdiscount et détails techniques

Découvrez la mini tronçonneuse TANBABY à moins de 33 euros sur Cdiscount. Une solution compacte et sûre pour le jardinage, avec des offres exclusives sur les outils.

La mini tronçonneuse TANBABY propose une alternative efficace aux outils thermiques encombrants pour les petits travaux de jardinage. Ce modèle compact, vendu sur la plateforme de commerce en ligne Cdiscount, est spécialement conçu pour les novices comme pour les bricoleurs occasionnels.

L'appareil dispose d'un format réduit qui permet de réaliser des coupes précises, telles que la préparation du bois de cheminée ou la taille de branches. Le modèle de six pouces est capable de trancher des branches atteignant douze centimètres de diamètre.

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Spécifications Techniques et Performances

La TANBABY est alimentée par une batterie rechargeable de vingt et un volts, assurant une autonomie de trente à cinquante minutes par charge. Son moteur sans balais de six cents watts offre un démarrage instantané sans nécessiter d'essence.

Avec un poids total d'un kilogramme, la machine est légère et préserve le dos de l'utilisateur. Elle fonctionne sans fil et s'utilise sans effort grâce à sa prise en main intuitive.

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Sécurité et Équipement Inclus

La sécurité est renforcée par un déflecteur anti-projections et un verrouillage de sécurité. L'appareil comprend un réservoir d'huile pour lubrifier la chaîne automatiquement.

L'achat inclut deux batteries, un chargeur, deux chaînes de rechange, une lame, des gants et des lunettes de protection. Le niveau sonore est de quatre-vingt-dix-five décibels.

Promotions Cdiscount sur les Outils

Cdiscount propose la mini tronçonneuse TANBABY à trente-deux euros et quatre-vingts euros, au lieu de soixante-trois euros et soixante-neuf euros. Une autre offre mentionne un prix de vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit euros.

D'autres outils sont également en réduction. Le sécateur électrique Teeno est à cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf euros. Le taille-haies Einhell coûte trente-neuf euros et quatre-vingt-quinze euros.

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La perceuse Teeno est vendue soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf euros. Le robot tondeuse Ecovacs Goat O800 RTK est à six cents quarante-neuf euros. Le coffret Makita est à quatre-vingt-huit euros et cinquante centimes.