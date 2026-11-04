Mini PC SOYO Y5 Air à 108,34 € : Processeur 2013 sous Windows 11 Pro

Découvrez le mini PC SOYO Y5 Air à 108,34 € sur AliExpress avec Windows 11 Pro. Analyse des performances d'un processeur Core i5 de 2013 et compatibilité.

Le mini PC SOYO Y5 Air est actuellement disponible sur AliExpress au prix exceptionnel de 108,34 €. Cette offre promotionnelle utilise le code de réduction CLU08 pour descendre sous les 150 €, un tarif attractif pour un appareil complet. Le prix barré s'établit à 136,55 €, représentant une remise de 21 %. Ce budget inférieur à 110 € inclut un système d'exploitation et un stockage de base pour un usage bureautique léger.

Configuration technique du SOYO Y5 Air

Le SOYO Y5 Air intègre un processeur Intel Core i5 de 4e génération. Cette puce a été lancée par Intel en 2013, marquant une différence majeure avec les modèles récents. La configuration associe ce processeur à 8 Go de mémoire vive et à un disque SSD de 128 Go. Le stockage SSD permet des démarrages rapides et une ouverture agile des logiciels comparée aux disques mécaniques.

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Le système d'exploitation installé est Windows 11 Pro. Cette préinstallation permet d'utiliser l'appareil immédiatement sans procédure d'installation manuelle. Pour la connectivité sans fil, le mini PC dispose du Wi-Fi 5 et du Bluetooth. Ces protocoles permettent de brancher clavier, souris ou casque sans fil sans encombrer le bureau avec des câbles.

Incompatibilité technique avec Windows 11

Microsoft exige un processeur Intel de 8e génération minimum pour supporter officiellement Windows 11. Le Core i5 de 4e génération du SOYO Y5 Air date de 2013 et ne figure pas sur la liste de compatibilité. L'installation fonctionne malgré tout, mais Microsoft avertit que les mises à jour de sécurité ne sont pas garanties. Ce risque de sécurité est un point crucial pour tout utilisateur.

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Cette situation contraste avec d'autres mini PC d'entrée de gamme comme le NiPoGi AK1PLUS sous Intel N95 ou le Beelink EQ14 sous Intel N150. Ces modèles reposent sur des puces beaucoup plus récentes et respectent les exigences de Microsoft. Le SOYO Y5 Air joue la carte du prix bas au détriment de la longévité logicielle et de la sécurité à long terme.

Adéquation pour la bureautique et les limites

Avec 8 Go de RAM et un SSD, le SOYO Y5 Air gère une suite bureautique, un navigateur avec quelques onglets et la messagerie. Les visioconférences ponctuelles restent faisables sans lag majeur. Le format compact permet de le glisser sur un bureau étroit ou dans un salon. Il convient parfaitement comme poste d'appoint ou pour des parents peu exigeants.

Les 128 Go de stockage se remplissent rapidement, surtout avec Windows 11 Pro qui occupe déjà une partie de l'espace. Un disque externe ou un service de cloud devient utile pour le stockage de photos. Le mini PC est inadapté au jeu vidéo, au montage vidéo ou à la retouche photo professionnelle.

Conclusion sur l'offre AliExpress

Le SOYO Y5 Air reste une solution viable pour un usage administratif basique à 108,34 €. Le code CLU08 active la remise de 21 % sur le prix initial de 136,55 €. Il faut toutefois ajouter le coût d'un écran, d'un clavier et d'une souris si vous ne les possédez pas. Cette offre s'adresse à ceux qui cherchent une machine temporaire ou pour un proche exigeant peu de ressources.