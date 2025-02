Mini Nut: Les Enfants Envahissent les Arènes de Nîmes

Plus de 700 enfants ont participé à la première édition du Mini Nut, un événement sportif qui a transformé les arènes de Nîmes en un véritable terrain de jeu pour les jeunes coureurs. Les participants, âgés de 3 à 11 ans, ont couru des distances variables, affichant enthousiasme et détermination.

Les arènes de Nîmes ont connu des gladiateurs, des toréadors et des coureurs aguerris… mais en ce samedi 15 février, c’était au tour des enfants de prendre possession du monument. Pour la première édition du Mini Nut , ils étaient plus de 700, baskets bien serrées, dossard sur le torse, prêts à en découdre avec ce parcours 'comme pour les grands'. Sous un soleil radieux, l’excitation monte sur le parvis des arènes .

Parents, amis, badauds… Tous sont là pour encourager cette joyeuse horde de petits champions en herbe. Mais lorsque 15 heures sonnent, il n’est plus l’heure de se faire de cadeau. Le premier départ est donné pour les Pioupiou (3-4 ans). Accompagnés de leurs parents, ils s’élancent avec fougue pour un tour de 588 m. Un sprint déterminé pour certains, une joyeuse balade pour d’autres, mais tous affichent un sourire immense. À peine le temps de cligner des yeux que le premier franchit la ligne : c’est Batman ! Ou du moins, un petit garçon déguisé en justicier de Gotham. Tandis que les jeunes coureurs enchaînent les tours, dans le public, on prend aussi son pied. 'Je ne vois pas pourquoi on appelle ça le 'Mini Nut', ils ont le niveau pour le Nut !' sourit un papa, prêt à chausser ses baskets pour le trail du lendemain. 'Je n’ai jamais vu ma fille courir aussi vite', plaisante un autre, tandis que cette dernière affiche un grand sourire avec, en prime, une jolie médaille autour du cou. 'On est rentré dans les arènes comme les gladiateurs !', jubile-t-elle. Un avant-goût du grand jour Enfin, pour conclure l’après-midi, ce sont les Coqs (10 et 11 ans) qui s’élancent pour réaliser trois fois le tour de l’amphithéâtre antique. Après une dernière salve d’applaudissements et une belle médaille autour du cou, les jeunes champions filent retrouver leurs familles tandis que certains parents, inscrits au Nîmes urban trail du lendemain, semblent déjà faire leurs repérages. 'Demain, c’est mon tour, mais je crois que mon fils a déjà mis la barre haut !' s’amuse Damien, qui s’alignera sur le 24 km avec l’intention, lui aussi, de jouer les premiers rôles. Le Mini Nut, c’est fini, mais la fête continue. Rendez-vous demain dès 7 h 30 sur l’avenue Feuchères pour le départ de ce Nîmes urban trail édition 2025





