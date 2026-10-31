Mini hachoir Ninja Express Chop à 35,99 euros avec le code PARISIENSN10

Le mini hachoir Ninja Express Chop, moteur 200W et deux bols de 500 ml, passe à 35,99 euros grâce au code PARISIENSN10, soit 10 % de remise sur le site Ninja.

Le mini hachoir Ninja Express Chop est proposé au prix de 39,99 euros sur le site officiel Ninja. Avec le code promo exclusif au Parisien PARISIENSN10, une remise immédiate de 10 % s applique sur tout le site, ce qui ramène le prix de l appareil à 35,99 euros. L offre concerne ce modèle compact doté d un moteur de 200W et de deux lames superposées.

L appareil est conçu pour hacher des oignons, des carottes, des herbes aromatiques, des noix ou des graines. Sa commande par impulsions permet de contrôler la découpe en pressant puis en relâchant le bloc moteur.

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Fonctionnement et capacité du mini hachoir

Une pression prolongée sert à obtenir une texture plus fine, adaptée à la préparation du houmous ou de tartinades. Le coffret comprend deux bols de 500 ml, avec une capacité maximale de remplissage de 473 ml chacun.

Leurs couvercles limitent les éclaboussures et les bols s empilent pour faciliter le rangement. Les bols, les couvercles et les lames passent au lave-vaisselle, ce qui simplifie l entretien au quotidien.

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Les graduations facilitent le dosage des ingrédients, tandis que la base en caoutchouc aide à maintenir les récipients en place pendant la préparation. Sa petite taille convient aux cuisines où l espace manque, et les bols empilables se rangent facilement dans un placard.

Deux bols pour préparer séparément

Le mini hachoir Ninja Express Chop permet de préparer plusieurs ingrédients séparément grâce à ses deux bols. Ce mini hachoir permet de préparer des sauces maison, de hacher des légumes et de réaliser des tartinades sans encombrer le plan de travail, à petit prix.

La livraison depuis le centre de distribution français est annoncée sous deux à quatre jours par Chronopost. Elle coûte 5 euros pour une commande inférieure à 40 euros et devient gratuite dès ce seuil atteint.

Le paiement en trois fois sans intérêts de 13,33 euros est également disponible avec Klarna. L offre de Cdiscount sur le mini hachoir Ninja complète par ailleurs les promotions proposées sur le site officiel.

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Autres offres Ninja avec le code promo

Le code PARISIENSN10 permet de profiter de 10 % de remise immédiate sur tout le site Ninja, hors exclusions. Plusieurs appareils de la marque sont concernés, à commencer par l Air Fryer Ninja DualZone 7,6L 4-en-1, proposé à 129,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Le barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire Pro Connect XL est affiché à 354,99 euros au lieu de 449,99 euros. Le Ninja Combi Multicuiseur rapide, cuit-vapeur, four et air fryer 12-en-1 passe à 229,99 euros au lieu de 279,99 euros.

L Air Fryer Ninja DoubleStack verticale 7,6L 6-en-1 est vendu 159,99 euros au lieu de 229,99 euros. Le multi-styler et sèche-cheveux 6-en-1 Shark FlexStyle est proposé à 189,99 euros au lieu de 269,99 euros.

Ces promotions s ajoutent à la remise de 10 % appliquée avec le code PARISIENSN10 sur le site officiel Ninja. Le mini hachoir Express Chop reste l une des références les plus accessibles de la gamme pour équiper une petite cuisine.