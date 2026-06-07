Militants d'extrême droite agressent la maire du 10e arrondissement et la Nuit Blanche

Un groupe d'extrême droite, antisémite et homophobe, a attaqué la Nuit Blanche et la maire du 10e arrondissement en organisant une manifestation et une prière de rue aux abords de l'édifice de la Ville de Paris, propriété de la Ville de Paris, avant de s'attaquer à la maire et à la Nuit Blanche.

Selon un communiqué de la Ville de Paris, ces militants ont d'abord, boulevard Magenta, où était présentée une œuvre de l'artiste Marie-Luce Nadal dans le cadre de la 25e Nuit Blanche du 6 au 7 juin, une importante manifestation d'art contemporain dans toute la ville de Paris.

Après cette première action, le collectif a organisé une prière de rue aux abords de l'édifice, propriété de la Ville de Paris, pris à partie et agressé la maire du 10e arrondissement. J'ai été bousculée avec mon équipe. J'ai personnellement reçu des coups de la part de ces individus, qui voulaient nous empêcher d'entrer





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