Miley Cyrus et Maxx Morando se sont unis le 21 novembre 2026 à Palm Springs. Découvrez les détails de cette cérémonie intime entourée de Billy Ray Cyrus et de leurs proches.

Miley Cyrus et Maxx Morando ont officiellement uni leurs vies lors d'une cérémonie privée tenue le samedi 21 novembre 2026. La star de la pop et son époux se sont déclarés amants sous les yeux de leurs proches à Palm Springs, dans l'État de la Californie. Cette date tombait deux jours avant le trente-quatrième anniversaire de la chanteuse américaine, ajoutant une dimension symbolique à leur engagement mutuel.

Détails de la cérémonie à Palm Springs

L'événement s'est déroulé dans un cadre intimiste choisi avec soin par les deux artistes. La famille de Miley Cyrus a partagé qu'une centaine d'invités étaient présents pour assister aux vœux échangés sous une arche décorée de roses blanches. Le lieu avait été sélectionné pour son atmosphère romantique, permettant au couple de profiter de ce moment fondateur loin des projecteurs de Hollywood tout en restant entouré de sa tribu.

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Les premières images publiées par la presse américaine offrent un aperçu des préparatifs minutieux menés par le duo. La décoration florale et l'agencement de la scène ont été pensés pour refléter l'identité artistique du couple. Les photographies montrent une ambiance chaleureuse où chaque détail, de la lumière naturelle aux arrangements floraux, contribuait à créer une atmosphère de calme et de beauté.

Émotions et positions des proches

Maxx Morando, musicien qui a célébré ses vingt-huit ans le 16 novembre 2026, a prononcé des mots dithyrambiques à l'intention de son épouse. Il avait également préparé ses propres vœux pour l'occasion, partageant ainsi le fardeau émotionnel de la cérémonie avec sa femme. Son intervention a marqué un moment fort de la journée, illustrant l'égale implication des deux partenaires dans cet engagement.

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La présence de Billy Ray Cyrus, le père de la chanteuse, a été remarquée par les invités. Son arrivée à Palm Springs pour soutenir sa fille lors de cette étape importante de sa vie a été saluée comme un acte familial significatif. Les retrouvailles entre les membres de la famille élargie ont contribué à renforcer le sentiment de solidarité qui a entouré le couple durant ces festivités.

Miley Cyrus a livré des vœux lus sur une petite feuille blanche pliée, un geste qui a provoqué une vague d'émotion intense. On la voit essuyer ses larmes alors qu'elle s'adresse à Maxx Morando, son musicien de mari. Sa robe de mariée, dotée d'une vue plongeante sur le dos et d'une élégante traîne, complétait parfaitement le costume noir porté par l'artiste masculin.

Impacts et prochaines étapes du couple

Cette union marque un nouveau chapitre pour Miley Cyrus, qui fête ses trente-trois ans dans la joie. Elle semble avoir trouvé un nouvel équilibre amoureux après sa relation complexe avec Liam Hemsworth. La cérémonie de Palm Springs confirme son désir de construire une vie stable et ancrée dans le quotidien avec Maxx Morando, loin des tumultes passés de l'industrie du divertissement.

Les festivités avaient commencé la veille avec un dîner élaboré préparé spécialement pour les mariés et leurs convives. Le menu incluait une préparation à la poire et à la burrata, accompagnée de pommes de terre au beurre noisette. Le plat principal proposait un filet de bœuf et des raviolis au homard du Maine, suivis de desserts variés tels qu'une crème brûlée à la vanille et un sorbet à la framboise.

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Un gâteau au chocolat et au caramel a conclu cette soirée placée sous le signe du partage. Miley Cyrus a déclaré avoir trouvé la force de célébrer l'amour de soi dans son tube Flowers avant de s'engager devant l'autel. Les prochaines semaines promettent de voir le couple assumer pleinement son rôle de nouveaux époux dans la sphère publique et privée.