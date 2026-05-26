Miles Davis, le trompettiste américain qui a marqué la musique jazz

Ce 26 mai 2026, la légende du jazz américain Miles Davis aurait eu 100 ans. L'occasion de revenir en images sur la carrière de ce mythique trompettiste, amoureux de la France, mort en septembre 1991. Le moteur de recherche des archives de 'Sud Ouest' a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région.

Ce 26 mai 2026, la légende du jazz américain Miles Davis aurait eu 100 ans. L'occasion de revenir en images sur la carrière de ce mythique trompettiste, amoureux de la France , mort en septembre 1991.

Le moteur de recherche des archives de 'Sud Ouest' a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région. Voici quelques consignes pour l'utiliser au mieux. Arrivée de Miles Davis et son orchestre le 12 mai 1949 sur le tarmac de l'aéroport de Mérignac, avant un concert à l'Alhambra de Bordeaux le 13 mai 1949.

Il joue dans un quintette composé de Tadd Dameron (piano), Kenny Clarke (batterie), James Moody (saxophone) et Barney Spieler (contrebasse), invité par le Hot Club de Bordeaux. Miles Davis et son orchestre arrivent le 12 mai 1949 sur le tarmac de l'aéroport de Mérignac, avant un concert à l'Alhambra de Bordeaux le 13 mai 1949. Le trompettiste américain Miles Davis donne une leçon à l'actrice française Jeanne Moreau à Paris le 5 décembre 1957.

Davis a sollicité par le réalisateur français Louis Malle pour créer la musique pour son film 'Ascenseur pour l'échafaud', dans lequel Jeanne Moreau joue. Le trompettiste de jazz américain Miles Davis dans un restaurant de Nice après s'être produit au Grand Parade Jazz Festival le 18 juillet 1985. Le trompettiste de jazz américain Miles Davis rencontre les journalistes dans son hôtel à Nice, le 15 juillet 1986.

Le trompettiste de jazz américain Miles Davis en concert dans l'ancien amphithéâtre romain de Césarée, au nord de Tel-Aviv, en Israël, le 1er juin 1987. Le maire de Paris Jacques Chirac serre la main du trompettiste de jazz américain Miles Davis et lui remet la médaille de la Ville à Paris le 3 novembre 1989. Miles Davis sourit au milieu de la foule après la cérémonie qui l'a fait chevalier de la Légion d'honneur à Paris le 16 juillet 1991.

Miles Davis en veston multicolore et le guitariste, Joseph Foley McCreary, rivalisaient d'élégance au festival de jazz d'Andernos (33) en juillet 1991. Un homme regarde des photos, le 12 octobre 2009 à la Cité de la musique à Paris, lors de l'exposition 'We want Miles', retraçant la vie du légendaire trompettiste américain Miles Davis de 1926 à 1991, de son enfance à Saint-Louis à un concert donné à Paris peu avant sa mort.

L'exposition 'We want Miles' est présentée à la Cité de la musique à Paris le 12 octobre 2009. L'exposition 'American Cool' à la National Portrait Gallery de Washington, DC, le 5 février 2014, avec un triptyque représentant la légende du jazz Miles Davis, réalisé par Arma Avakian. Certaines photographies de cet article sont issues de notre fonds patrimonial 'Sud Ouest', elles sont disponibles à l'achat. Si vous êtes intéressés, il vous suffit d'adresser un mail à notre équipe de vente





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miles Davis Jazz Trompette France Andernos Les Bains Alhambra De Bordeaux Paris Nice Tel-Aviv Césarée Bordeaux Andernos Les Bains Jazz Festival American Cool National Portrait Gallery Washington DC American Cool Miles Davis Jazz Trompette France Andernos Les Bains Alhambra De Bordeaux Paris Nice Tel-Aviv Césarée Bordeaux Andernos Les Bains Jazz Festival American Cool National Portrait Gallery Washington DC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festival de Cannes 2026 : avec 14 films soutenus, la bonne moisson de la Région Nouvelle-AquitaineCharline Claveau, vice-présidente du Conseil régional en charge de la Culture, fait le bilan de cette édition 2026 du festival

Read more »

Assurance vie 2026 : choisissez la stratégie gagnante pour booster vos contratsETF à faibles frais, diversification en actifs non cotés et bonification du fonds en euros : voici la stratégie en trois briques pour réduire le risque de vos unités de compte tout en augmentant le rendement global de votre assurance vie.

Read more »

Suivez Roland-Garros 2026 en direct et en exclusivité avec Prime Video (c'est 100 % gratuit !)Amazon Prime Video et France Télévisions co-diffusent la compétition de tennis. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez profiter de tout Roland-Garros sans avoir à débourser le moindre centime grâce à cette astuce.

Read more »

Automobile : plus de 1 100 chevaux, 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, Ferrari commercialise « La Luce », son premier bolide 100 % électriqueLa marque italienne lance son premier véhicule électrique, « La Luce », lumière en italien. Un pari osé puisque le marché mondial des supercars électriques peine à trouver son public

Read more »