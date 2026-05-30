Mikel Arteta critique la décision de l'arbitre après la finale de la Ligue des champions

L'entraîneur d'Arsenal a fustigé la décision de l'arbitre Daniel Siebert après la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Il a regretté que le penalty n'ait pas été sifflé sur Madueke et a félicité le PSG et Luis Enrique.

Mikel Arteta a fustigé la décision de l'arbitre Daniel Siebert après la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal . Le score était de 1-1 à la 102e minute, mais l'arbitre n'a pas sifflé un penalty sur Madueke, qui a été poussé à terre par Nuno Mendes.

Les Gunners ont été battus à l'issue de la séance de tirs au but, ce qui a frustré l'entraîneur espagnol. Il a regretté que le penalty n'ait pas été sifflé et a félicité le PSG et Luis Enrique, qu'il considère comme le meilleur entraîneur du monde. Mikel Arteta a également souligné que les équipes doivent surmonter la douleur de la défaite et se relever pour continuer.

Il a ajouté que le niveau augmente chaque saison et que les équipes doivent tout recommencer





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