Le club princier est en crise financière, ce qui entraîne la décision de Mike James de boycotter le match 2 de la série de playoffs contre la JL Bourg.

Mike James a décidé de boycotter le match 2 de la série de playoffs contre la JL Bourg en raison de problèmes financiers. Le club princier est toujours en proie à une crise de liquidités profonde, liée aux difficultés du président Aleksej Fedorycsev dans le contexte géopolitique actuel.

Mike James, dont les émoluments sont parmi les plus élevés d'Europe, se retrouve aujourd'hui dans une situation similaire. Les comptes ne sont pas bons. L'absence du leader offensif de la Roca Team est un préjudice immense, car Monaco présentera un visage identique à celui du match 1, avec une rotation réduite à seulement neuf joueurs professionnels. Le club doit en effet toujours composer avec les absences de Nikola Mirotic (blessé), ainsi que Daniel Theis et Alpha Diallo, toujours convalescents.

Sauf accord de dernière minute entre le joueur et sa direction dans les prochaines 24 heures, le meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroLeague suivra la rencontre depuis la Principauté, laissant ses coéquipiers seuls face au défi bressan





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