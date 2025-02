Mikaela Shiffrin remporte le premier titre mondial de slalom par équipes aux Championnats du monde de ski.

Mikaela Shiffrin a réalisé une performance exceptionnelle aux Championnats du monde de ski, remportant le premier titre mondial de slalom par équipes aux côtés de Breezy Johnson. Après une première manche de descente où Johnson a réalisé un solide quatrième temps, Shiffrin a comblé l'écart en slalom pour assurer la victoire aux États-Unis. Cette victoire représente une avancée significative pour le ski alpin américain et confirme le statut de Shiffrin comme l'une des athlètes les plus brillantes de la discipline.

Championne du monde de descente samedi, Breezy Johnson a réalisé le quatrième temps de la manche de descente, à une demi-seconde de sa compatriote Lauren Macuga. Sur la manche de slalom, Mikaela Shiffrin a comblé cet écart pour décrocher le premier titre mondial dans cette discipline, qui sera au programme olympique l'année prochaine.

Après une manche de descente de Lara Gut-Behrami terminée à plus d'une seconde de Macuga et à 78 centièmes de Johnson, Wendy Holdener a réalisé le meilleur passage entre les piquets serrés, pour remonter à la deuxième place, terminant à 39 centièmes du duo Shiffrin/Johnson. En équipe avec Macuga, Paula Moltzan a cédé trop de temps en slalom et a échoué à la quatrième place, juste derrière Venier et Truppe, à 53 centièmes . 'C'est assez fou, si on nous avait dit quand on s'est rencontrées que l'on serait en équipe aux Championnats du monde pour décrocher une médaille, on n'y aurait pas cru', a glissé Johnson après la course, qui avait peint ses joues aux couleurs américaines avec 'USA' en paillettes. 'Non! Pour y arriver, on a eu besoin de créer une nouvelle discipline, entièrement', a renchéri Shiffrin. Shiffrin va zapper le Slalom géant en raison d'un 'stress post-traumatique'. 'Breezy avait réalisé un super travail en descente. J'étais en haut et je me suis dit: 'Merde!' C'est vraiment incroyable', a ajouté Shiffrin. Elle décroche au passage sa 15e médaille aux Championnats du monde, égalant la marque de l'Allemande Christl Cranz dans les années 1930. De retour d'une grosse blessure à l'abdomen, Shiffrin ne devait initialement pas s'aligner sur le combiné par équipes, mais a changé au dernier moment son programme pour participer à ce nouveau format. Elle a fait une croix sur le slalom géant où elle était attendue jeudi, expliquant lundi souffrir d'un 'traumatisme mental et de stress post-traumatique'. Elle s'alignera en revanche en slalom, sa discipline de prédilection dans laquelle elle a remporté quatre titres mondiaux (2013, 2015, 2017 et 2019) et un olympique (2014)





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ski Alpin Championnats Du Monde De Ski Mikaela Shiffrin Breezy Johnson Slalom Par Équipes États-Unis

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mikaela Shiffrin Forfait au Géant des Mondiaux, Participe au Combiné Par Équipe avec Breezy JohnsonMikaela Shiffrin, malgré son retour après une blessure à l'abdomen, a annoncé qu'elle ne s'alignerait pas sur le géant des Championnats du Monde de Saalbach. Cependant, elle participera au combiné par équipes avec Breezy Johnson.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin lance ses Mondiaux avec une victoire d'or en combiné par équipesMikaela Shiffrin a remporté l'or du combiné par équipes aux Mondiaux de Saalbach, marquant ainsi un retour triomphal après une blessure à l'abdomen. Sa coéquipière Breezy Johnson a également remporté l'or en descente, doublant ainsi la mise pour les Américaines.

Lire la suite »

Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin : Un duo rêvé qui ne sera pasDeux légendes du ski féminin, Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin, auraient pu faire équipe lors des épreuves par équipes de combiné aux Championnats du Monde de Ski. Si Vonn avait exprimé son souhait de courir avec Shiffrin, cette dernière a finalement décidé de ne pas participer aux épreuves de combiné par équipes, et a préféré s'aligner avec Breezy Johnson. Cette décision a suscité la réaction de Vonn sur les réseaux sociaux.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin ne participera pas au géant des MondiauxL'Américaine Mikaela Shiffrin a annoncé qu'elle ne prendrait pas part au géant lors des Mondiaux de Saalbach qui se tiendra jeudi, se contentant du combiné par équipes mardi avec Breezy Johnson, puis du slalom samedi.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin & Lindsey Vonn: La Dream Team Échouée des Mondiaux de SaalbachMikaela Shiffrin bouleverse son programme pour les Mondiaux de Saalbach, renonçant au géant et choisissant de participer au combiné par équipes avec Breezy Johnson. Cette décision, qui avait le potentiel de former une 'dream team' avec Lindsey Vonn, a été mal accueillie par la légende du ski américaine.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin ne participera pas au combiné par équipes des Mondiaux de SaalbachPréférant se concentrer sur le géant et le slalom, Mikaela Shiffrin a indiqué ce mardi qu'elle ne prendrait pas part au combiné par équipes des Mondiaux de Saalbach, en Autriche.

Lire la suite »