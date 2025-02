Mikaela Shiffrin & Lindsey Vonn: La Dream Team Échouée des Mondiaux de Saalbach

Mikaela Shiffrin bouleverse son programme pour les Mondiaux de Saalbach, renonçant au géant et choisissant de participer au combiné par équipes avec Breezy Johnson. Cette décision, qui avait le potentiel de former une 'dream team' avec Lindsey Vonn, a été mal accueillie par la légende du ski américaine.

Mikaela Shiffrin , un bouleversement dans son programme pour les Mondiaux de Saalbach. Après avoir initialement annoncé son forfait pour le combiné par équipes , la skieuse américaine a finalement décidé de participer, formant un duo avec Breezy Johnson. Cette décision, qui a surpris beaucoup de monde, a notamment été mal accueillie par Lindsey Vonn , qui avait ouvertement exprimé son souhait de faire équipe avec Shiffrin.

Le duo Shiffrin-Vonn, un véritable rêve pour les fans de ski, semblait inévitable lorsque Vonn a annoncé son retour à la compétition à l'âge de 40 ans après une absence de plus de cinq ans. Vonn avait même déclaré qu'elle adorerait courir avec Shiffrin si la possibilité s'offrait à elle. Mais Shiffrin a récemment changé d'avis, déclarant qu'elle devait se concentrer sur ses épreuves de slalom et que le combiné par équipes était trop exigeant. Elle a expliqué qu'elle souffrait de problèmes de stress post-traumatique après une blessure à l'abdomen fin novembre, et que les barrières mentales étaient trop importantes pour qu'elle puisse s'engager dans le combiné par équipes. La skieuse américaine a également décidé de renoncer au géant prévu jeudi, déclarant qu'elle n'était pas suffisamment prête pour cette épreuve. Shiffrin a donc concentré son programme sur le slalom samedi et le combiné par équipes, formant un duo avec sa chère amie d'enfance Breezy Johnson. Cette décision a été prise pour honorer une promesse faite à Johnson lors de sa victoire samedi dernier. Johnson avait déclaré à Shiffrin qu'elle serait honorée de faire le combiné avec elle, non pas pour la médaille, mais parce que ce serait génial de boucler la boucle. Vonn, quant à elle, a été associée à la slalomeuse AJ Hurt pour le combiné par équipes. Si elle a initialement exprimé son déception à travers un message sur les réseaux sociaux, elle a par la suite publié un message plus mesuré, affirmant qu'elle n'était pas surprise par la décision de Shiffrin et qu'elle respectait toujours l'équipe





