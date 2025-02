Mikaela Shiffrin: Dünya Şampiyonası'nda Dönüşü ve Kaygı

Mikaela Shiffrin, 30 Kasım 2024'te geçirdiği ciddi bir düşüşten sonra Dünya Şampiyonası'nda dönüşünü yaptı. Fiziksel olarak iyileşmiş olsa da, mental olarak hala mücadele ediyor.

Mickaela Shiffrin, 30 novembre 2024, tarihte asla unutmayacak. Killington'da, kendi evinde 100. Dünya Kupası galibini yakalayışının ardından ağır bir düşüş yaşamıştı. Kardeşine bağlı bir şekilde, abdomenda ciddi bir yaralanma geçirmişti. İki ay sonra, kayak kraliçesi, Avusturya'nın Saalbach'taki Dünya Şampiyonası 'nda dönüş ünü yaptı. Ancak 29 yaşındaki kayakçı geri dönme düşüncesinde kalmış olabilirdi.

'Herkesin ister bir Dünya Şampiyonası'na katılmak isteyeceği düşüncesi aslında herkesin isteriği gibi basittir... Benim için de bu düşünce sürecinde, bir yarışmaya katılmalı mıyım diye mücadele ediyorum. Çünkü hem fiziksel hem de ruhsal olarak hazır hissetmiyorum,' Şampiyonanın başlamasından önce Uluslararası Kayak Federasyonu'na (FIS) verdiği röportajda Amerikan açıkladı.Mikaela Shiffrin, şüpheler içinde, yarışmaya katılmadan önce 'Eve dönmeyi ciddi şekilde düşündüğümü' itiraf etti. Özellikle de, şu an için bu disiplinde düzgün bir seviyeye geri dönemediği için bir blokaj hissettiği bir géant yarışmasından kaynaklanıyordu. 'Zamanın bana biraz daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, çok hızlı geri dönmeye çalıştık, çok hızlı. Fiziksel olarak her şey yolunda ama hızı aldığımda hala zihinsel olarak zorlanıyorum. Korktuğumu fark etmiyorum bile ama doğru hareketleri yapamadığım ve neden ağladığımı bilemediğim bir noktaya geldim,' dedi.Mikaela Shiffrin, Saalbach'ta kombine şampiyonu olarak, teknik slalomda dört kez dünya şampiyonu olduğu bir yarışmada 5. sırayı elde etmeyle birlikte, tüm yeni takım kombine yarışına odaklanmayı ve çocukluk arkadaşı Breezy Johnson ile sekizinci dünya şampiyonluk unvanını kazanmayı başardı. Yarışmasının ardından 30 Kasım 2024 tarihini unutmayacağını söyleyen Shiffrin, pişmanlık duymadan, kayaya tekrar dönmenin verdiği mutluluktan bahsetti.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Mikaela Shiffrin Kayak Dünya Şampiyonası Dönüş Kaygı Düşüş

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mikaela Shiffrin ne participera pas au combiné par équipes des Mondiaux de SaalbachPréférant se concentrer sur le géant et le slalom, Mikaela Shiffrin a indiqué ce mardi qu'elle ne prendrait pas part au combiné par équipes des Mondiaux de Saalbach, en Autriche.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin ne participera pas au géant des MondiauxL'Américaine Mikaela Shiffrin a annoncé qu'elle ne prendrait pas part au géant lors des Mondiaux de Saalbach qui se tiendra jeudi, se contentant du combiné par équipes mardi avec Breezy Johnson, puis du slalom samedi.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin Forfait au Géant des Mondiaux, Participe au Combiné Par Équipe avec Breezy JohnsonMikaela Shiffrin, malgré son retour après une blessure à l'abdomen, a annoncé qu'elle ne s'alignerait pas sur le géant des Championnats du Monde de Saalbach. Cependant, elle participera au combiné par équipes avec Breezy Johnson.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin & Lindsey Vonn: La Dream Team Échouée des Mondiaux de SaalbachMikaela Shiffrin bouleverse son programme pour les Mondiaux de Saalbach, renonçant au géant et choisissant de participer au combiné par équipes avec Breezy Johnson. Cette décision, qui avait le potentiel de former une 'dream team' avec Lindsey Vonn, a été mal accueillie par la légende du ski américaine.

Lire la suite »

Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin : Un duo rêvé qui ne sera pasDeux légendes du ski féminin, Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin, auraient pu faire équipe lors des épreuves par équipes de combiné aux Championnats du Monde de Ski. Si Vonn avait exprimé son souhait de courir avec Shiffrin, cette dernière a finalement décidé de ne pas participer aux épreuves de combiné par équipes, et a préféré s'aligner avec Breezy Johnson. Cette décision a suscité la réaction de Vonn sur les réseaux sociaux.

Lire la suite »

Mikaela Shiffrin Effectue Son Retour Après Blessure Lors du Slalom de CourchevelLa skieuse américaine Mikaela Shiffrin, blessée à l'abdomen depuis le 30 novembre, fera son retour en compétition le 30 janvier lors du slalom de Courchevel.

Lire la suite »