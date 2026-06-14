Mikaël Vattier, un athlète handicapé, se prépare pour les championnats du monde d'ATHX 2026 à Lisbonne. Il a déjà remporté la première place de son premier ATHX à Paris en mars 2026 et espère conserver son titre à Lisbonne.

Mikaël Vattier , un athlète handicapé, se prépare pour les championnats du monde d' ATHX 2026 à Lisbonne . Il a déjà remporté la première place de son premier ATHX à Paris en mars 2026 et espère conserver son titre à Lisbonne .

Malgré ses défis physiques, Mikaël continue à se lancer des défis et à pratiquer des sports de fitness tels que des fentes, des burpees et du skierg. Il est devenu champion du monde junior avec 235 kg à l'âge de 22 ans et a participé à des courses de obstacles et des ultras Spartan en Grèce et en Suède.

Mikaël pense que les ATHX vont devenir très connus et prisés d'ici à l'année prochaine et espère trouver un nouveau défi après son championnat du monde





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