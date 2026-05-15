La programmation complète des arènes de Dax pour la temporada 2026 a été dévoilée, avec un mano a mano de Perera et Luque le 13 septembre, ainsi que sept corridas, des novilladas et une corrida portugaise. La vente des abonnements est ouverte depuis le 15 mai.

La saison taurine 2026 des arènes de Dax s'annonce particulièrement riche, avec une programmation étendue et variée. La clôture de cette saison sera marquée par un mano a mano entre Miguel Angel Perera et Daniel Luque, prévus pour le dimanche 13 septembre, dans le cadre de l'événement Toros y salsa.

Ce spectacle Stéphanaud fera suite à une série d'autres corridas et événements taurins, tels que la Coupe tauromachique de la Ville de Dax pour la course landaise, la Nuit du toro, une corrida portugaise, et la grande finale des cocardes. Entre le mercredi 12 et le dimanche 16 août 2026, la feria de Dax proposera pas moins de sept corridas, une corrida de rejoneo, une novillada piquée et deux novilladas sans picador.

Le programme, présenté lors d'une soirée à l'Atrium le vendredi 15 mai 2026, inclut également des prestations de jeunes toreros en herbe, avec 150 abonnements jeunes disponibles à partir de 10 euros pour les moins de 26 ans. La vente des abonnements et des places individuelles débutera le 15 juin sur le site Internet des arènes, puis le 20 juillet par téléphone et aux guichets.

La production artistaure de cette temporada, organisée par Eric Darrière, introduit également la présentation de quatre nouveaux matadors (Victor Hernandez, Marco Perez, Samuel Navalon et Julio Norte) ainsi qu'un nouvel élevage de toros (Lagunajanda). Parmi les spectacles notables, l'ouverture de la feria 2026 le 12 août verra El Juli affronter des toros d’El Freixo. La uttry annon script mentionne egalement la۰بالإنجليزيةaltėr profissional Didier de Miranda, primé a Séville en avril dernier.

D'autres événements marquants incluent la corrida de rejoneo le 16 août avec Andy Cartagena, Léa Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza, ainsi qu'un concours de novilladas sans picador avec des taureaux de El Torero et Santiago Domecq les 13 et 14 août





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