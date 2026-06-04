Migraines d'été : pourquoi la chaleur et la lumière aggravent les crises

L'été est une saison redoutée par les personnes migraineuses. Hausse des températures, variations de pression, lumière intense et déshydratation sont autant de facteurs déclencheurs. Explications et conseils pour prévenir et soulager les crises.

Pour les 15% de Français souffrant de migraines, l' été est souvent la saison la plus redoutée. La hausse des températures, les variations de pression atmosphérique, la lumière intense et la déshydratation sont autant de facteurs qui favorisent l'apparition de crises.

Le docteur Jimmy Mohamed explique que le cerveau des migraineux est particulièrement sensible aux changements. Lors des vagues de chaleur, les vaisseaux sanguins du cerveau se dilatent, ce qui déclenche la production de molécules inflammatoires responsables de la douleur. Une étude a montré qu'une augmentation de cinq degrés Celsius entraîne une hausse de 6% des crises. Les variations de pression, comme lors d'un orage, activent certains récepteurs cérébraux et peuvent également provoquer des migraines.

La lumière intense, qu'elle vienne du soleil, des reflets sur l'eau ou des écrans, est un autre déclencheur important. Bien que les scientifiques ne sachent pas encore si cette photosensibilité est un symptôme ou une cause, l'expérience reste désagréable pour les patients. La déshydratation joue aussi un rôle : par forte chaleur, on boit moins, ce qui peut causer des maux de tête. L'alcool, souvent consommé lors des apéros estivaux, est un facteur aggravant.

En revanche, la caféine peut aider à soulager les crises, surtout associée à un anti-inflammatoire. Le café est préféré aux sodas sucrés. Pour traiter la migraine, le paracétamol est inefficace. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou le kétoprofène sont recommandés, ainsi que les triptans, disponibles sur ordonnance.

Les médecins prescrivent aussi des traitements de fond pour prévenir les crises. Le meilleur conseil reste d'adopter un rythme de vie régulier : se lever et se coucher à heures fixes, manger à intervalles réguliers sans sauter de repas ni trop manger, et pratiquer une activité physique modérée. Le cerveau du migraineux déteste les changements, pas seulement en été. Éviter les crises est la stratégie la plus efficace





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