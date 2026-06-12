Migraine : Dix-sept signes avant-coureurs méconnus à surveiller

Découvrez les symptômes souvent ignorés qui précèdent la douleur intense de la migraine, tels que les bâillements répétés, les fringales inhabituelles, l'irritabilité soudaine et bien d'autres. Identifier la phase de prodrome permet une meilleure gestion et anticipation de la crise.

Et non ! La migraine ne débute pas toujours par un simple mal de tête. Bien avant la douleur, le corps peut envoyer plusieurs signaux à prendre au sérieux : bâillements à répétition, fringales inhabituelles, difficultés de concentration, irritabilité...

Une phase méconnue, appelée prodrome. Avant même que la douleur n'apparaisse, certaines personnes présentent des symptômes annonciateurs liés à des modifications de l'activité cérébrale, confirme le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo. Cette phase peut débuter quelques heures à 48 heures avant la crise. Or, savoir reconnaître ces signes permet parfois d'agir plus tôt et de mieux anticiper la migraine, souligne-t-il.

Sans plus attendre, voici donc ces 9 signes. Des bâillements excessifs Si l'on associe souvent les bâillements à un simple manque de sommeil, lorsqu'ils surviennent de façon répétée et sans raison évidente, ils peuvent avoir une toute autre signification. Des bâillements répétés et inexpliqués, liés à des variations de la dopamine dans le cerveau, peuvent annoncer l'arrivée imminente d'une migraine, souligne le Dr Gérald Kierzek. Des fringales spécifiques Longtemps, certains aliments (gras, salés, sucrés...

) ont été accusés de déclencher des migraines. Mais avoir envie de ces produits pourrait simplement annoncer qu'une migraine est en cours. Des envies soudaines de chocolat, de mayonnaise, de plats chinois ou d'aliments très sucrés ou très salés peuvent traduire l'arrivée imminente d'une migraine, confirme le médecin. Un sentiment de colère soudaine Vous vous sentez agacé pour un rien ?

Plus impatient ou plus nerveux que d'habitude ? Attention, ces changements d'humeur font partie des symptômes les plus méconnus de la phase de prodrome et peuvent précéder l'apparition de la douleur. Une montée de colère ou une irritabilité inhabituelle, parfois sans cause apparente, peut annoncer l'arrivée imminente d'une migraine, souligne le spécialiste. Des fourmillements et engourdissements Une sensation de picotement dans les doigts ou une partie du visage qui s'engourdit...

Ces manifestations neurologiques peuvent être impressionnantes. Pourtant, elles précèdent parfois simplement une crise. Des fourmillements ou un engourdissement des doigts, du visage ou des lèvres peuvent traduire l'arrivée imminente d'une migraine, précise le Dr Gérald Kierzek. Un goût métallique dans la bouche Certaines personnes rapportent ce symptôme de manière récurrente avant une crise migraineuse, parfois plusieurs heures avant les premières douleurs.

La perception d'un goût métallique inhabituel peut annoncer l'arrivée imminente d'une migraine, confie le directeur médical de Doctissimo. Des odeurs fantômes Sentir une odeur que personne d'autre ne perçoit peut être particulièrement déroutant... Et pourtant. Ce phénomène, appelé hallucination olfactive, est rare mais bien documenté chez certains patients souffrant de migraines.

La perception d'odeurs qui n'existent pas, comme une odeur de brûlé, d'essence ou de gaufres, peut traduire l'arrivée imminente d'une migraine, confirme le médecin. Une parole accélérée ou ralentie Là encore, ces changements peuvent faire partie des signes annonciateurs. Parler beaucoup plus vite que d'habitude ou, au contraire, avoir l'impression que les pensées et la parole ralentissent peut annoncer l'arrivée imminente d'une migraine, observe le Dr Gérald Kierzek.

Des difficultés de concentration Si le simple fait de lire un document ou suivre une conversation demande davantage d'efforts, attention ! Cette sensation de brouillard mental est fréquente avant une migraine. Le fait de devoir relire plusieurs fois la même phrase ou d'avoir l'impression que le cerveau traite moins bien les informations peut traduire l'arrivée imminente d'une migraine, indique le spécialiste. Une envie fréquente d'uriner Aller plus souvent aux toilettes sans raison particulière peut aussi annoncer une migraine.

Un besoin d'uriner plus fréquent que d'habitude, sans cause évidente, peut annoncer l'arrivée imminente d'une migraine, explique le médecin. Une raideur du cou Avant même les premières douleurs, cette tension peut constituer un véritable signal d'alerte. Une raideur musculaire, en particulier au niveau de la nuque et des épaules, peut traduire l'arrivée imminente d'une migraine, précise le Dr Gérald Kierzek.

Des douleurs aux cheveux Si vous avez mal lorsque vous vous coiffez ou passez la main dans vos cheveux, cela peut aussi être lié à une migraine imminente. Une sensibilité ou une douleur ressentie lorsque l'on touche ses cheveux peut annoncer l'arrivée imminente d'une migraine, souligne l'expert. Un sentiment de déprime ou de fatigue inhabituelle Lassitude soudaine, moral en berne... Ce soudain coup de blues peut indiquer un violent mal de tête.

La phase de prodrome de la migraine, souvent méconnue, se manifeste par une série de symptômes variés qui précèdent la douleur intense. Ces signes avant-coureurs, tels que des bâillements excessifs, des fringales spécifiques, une irritabilité soudaine, des fourmillements, un goût métallique, des hallucinations olfactives, des modifications du débit de parole, des difficultés de concentration, une envie fréquente d'uriner, une raideur de la nuque, une sensibilité du cuir chevelu ou un état dépressif passager, peuvent apparaître de quelques heures à deux jours avant la crise.

Reconnaître ces symptômes permet aux patients d'anticiper et de mieux gérer l'arrivée de la migraine, potentiellement en prenant des mesures préventives ou en se préparant à la phase douloureuse. Le Dr Gérald Kierzek insiste sur l'importance de ces signaux corporels, souvent liés à des changements neurochimiques, notamment au niveau de la dopamine. Cette connaissance offre une opportunité d'intervenir plus tôt dans le cours de la migraine, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes concernées.

Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté





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