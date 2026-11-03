Midterms US : Trump en perte de vitesse face à la vague démocrate

Les élections de mi-mandat aux États-Unis menacent la majorité républicaine. Donald Trump, avec 37% d'opinions favorables, affronte une opposition démocrate en hausse.

Les Américains sont appelés aux urnes pour des élections de mi-mandat qui s'annoncent cruciales pour la suite du mandat de Donald Trump. Traditionnellement, ces scrutins pénalisent le parti au pouvoir, et la situation actuelle ne semble pas faire exception à la règle. La cote de popularité du président américain s'est effondrée, atteignant des niveaux历史记录 bas qui rappellent ceux de Harry S. Truman en 1946.

Bilan Républicain Fragile en Chambre des Représentants

Le camp de Donald Trump risque de perdre la majorité à la Chambre des représentants, où les républicains ne détiennent qu'une maigre avance de six sièges sur les démocrates. Avec 219 sièges contre 214 pour les démocrates, la marge de sécurité est infime. Les démocrates pourraient potentiellement remporter 220 sièges, contre 196 pour les républicains, franchissant le seuil de la majorité absolue fixée à 218 sièges. Cependant, l'ampleur de la vague démocrate reste incertaine en raison du redécoupage électoral favorisé par Donald Trump, qui a rendu certains mandats très difficiles à renverser. Sur les 435 sièges, seuls une quarantaine sont considérés comme véritablement disputés, ce qui signifie que les démocrates pourraient gagner des millions de voix sans nécessairement augmenter massivement leur nombre de sièges.

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Suspense Majeur au Sénat Américain

Au Sénat, la situation est plus complexe et le suspense reste entier pour les observateurs politiques. Le parti républicain compte actuellement 53 sénateurs sur 100, mais les démocrates espèrent fortement retrouver la majorité deux ans après l'avoir perdue. Les sondages indiquent que les démocrates pourraient obtenir 49 sièges contre 46 pour les républicains. Les cinq sièges restants sont encore indécis, ce qui laisse la porte ouverte à un changement de contrôle du haut de l'échelon législatif. Cette compétition intense se joue dans des États traditionnellement républicains, comme le Texas, où le chrétien évangélique pourrait potentiellement remporter un siège dans un État qui n'a pas élu de sénateur ou de gouverneur démocrate depuis plus de 30 ans.

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Facteurs Économiques et Géopolitiques en Jeu

Plusieurs facteurs expliquent cette progression démocrate, notamment le coût de la vie en perpétuelle hausse, qui était une priorité de campagne pour le président en 2024. La guerre en Iran et ses conséquences, particulièrement sur le prix des carburants, s'avèrent largement impopulaires et pèsent lourdement dans le bilan actuel de Donald Trump. La moyenne des sondages montre que la cote de popularité du président tourne aux alentours de 37% d'opinions favorables, un score faible qui reflète le mécontentement des électeurs face à la gestion économique et internationale.

Barack Obama en Soutien des Démocrates

Le 44e président des États-Unis, Barack Obama, a été mobilisé par le Parti démocrate pour trois meetings de campagne afin de soutenir le sénateur sortant Jon Ossoff. Cette figure fédératrice est utilisée comme un véritable porte-parole pour les élections de mi-mandat, espérant galvaniser les bases électorales face à la difficulté annoncée pour le Parti républicain. Sa participation vise à contrer l'impopularité actuelle de Donald Trump et à attirer l'attention sur les enjeux locaux et nationaux qui façonnent ce scrutin crucial.