Midterms 2026 : Victoire éclatante des démocrates et fin du règne républicain

Victoire écrasante des démocrates aux midterms 2026. Barack Obama et Donald Trump réagissent. Les résultats Senate et House confirmés.

Les élections de mi-mandat américaines de 2026 ont livré un verdict sans appel en faveur du Parti démocrate. Barack Obama a salué cette large victoire sur le réseau social X, marquant un tournant majeur face aux républicains de Donald Trump. Le Parti démocrate prend le contrôle simultanément du Sénat et de la Chambre des Représentants, constituant un désaveu retentissant pour le président actuel.

Résultats détaillés Chambre et Sénat

À la Chambre des Représentants, les démocrates ont remporté 228 sièges contre 139 pour les républicains. Il est nécessaire d'obtenir au minimum 218 sièges pour détenir la majorité absolue. Les résultats restent encore en cours de dépouillement pour 68 sièges supplémentaires. Cette domination parlementaire est renforcée par la victoire historique d'Abdul El-Sayed au Michigan. Ce médecin issu de l'aile gauche du parti est devenu le premier sénateur musulman de l'histoire des États-Unis.

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Au Sénat, la perte est la plus importante depuis quarante ans pour les républicains. Deux résultats spécifiques nécessitent une attention particulière. Dans le Mississippi, l'égalité est parfaite entre le démocrate Scott Colom et la républicaine Cindy Hyde-Smith, avec 48,9 % des voix pour chaque candidat sur 96 % des bulletins dépouillés. En Alaska, le républicain Dan S. Sullivan semble faire la course légèrement en tête avec 48,5 % des suffrages, contre 47,7 % pour la démocrate Mary Peltola sur 72 % des bulletins.

Acteurs clés et positions politiques

Déb Haaland, membre de la tribu Laguna Pueblo, est devenue la première femme amérindienne à se hisser à la fonction de gouverneure du Nouveau-Mexique. Elle avait déjà marqué l'histoire comme première Amérindienne à obtenir un portefeuille ministériel sous la présidence de Joe Biden. En Arizona, Andy Biggs, fervent supporter de Donald Trump, a perdu face à la gouverneure sortante Katie Hobbs avec 41,6 % des voix contre 56,8 %.

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Elon Musk a joué un rôle financier déterminant dans cette campagne. Ce multimilliardaire a versé 446 millions de dollars en faveur des républicains. Malgré cet investissement massif, les républicains ont dépensé globalement plus que les démocrates au total. Quelque 11,6 milliards de dollars devaient être dépensés en publicités politiques, dépassant le record de 11,20 milliards de l'année présidentielle de 2024. Un dirigeant socialiste espagnol a également commenté ces résultats à quelques semaines des législatives anticipées du 29 novembre en Espagne.

Conséquences et luttes législatives futures

Devant des centaines de personnes réunies dans son QG de Detroit, le démocrate Abdul El-Sayed a fêté sa victoire contre Mike Rogers, ancien député républicain soutenu par Donald Trump. Cette victoire au Michigan, situé dans le nord des États-Unis, était très serrée. Le gouverneur républicain de cet État, Greg Abbott, en poste depuis onze ans, a également essuyé une défaite contre la démocrate Gina Hinojosa. Dans le Texas, James Talarico a battu Ken Paxton dans la course au Sénat.

Donald Trump, bien qu'affaibli par un Congrès désormais hostile, pourra riposter via son droit de veto. La menace de multiples enquêtes pèse sur son administration. Le débat sur les droits reproductifs reste central. En Arizona, les républicains avaient déjà adopté une loi interdisant l'interruption de grossesse volontaire par les médecins. Cette loi interdisait l'IVG sauf si elle était nécessaire pour sauver la vie d'une femme enceinte ou dans les cas de viol ou inceste signalés.

La proposition soumise au vote ce mardi aurait autorisé les avortements jusqu'à la viabilité fœtale et les avortements tardifs en cas d'urgence médicale. Dans le Kansas, la démocrate Cindy Holsher est pour l'instant devant le républicain Ty Masterson avec 50,3 % des voix contre 49,7 % sur 98 % des bulletins dépouillés. En Alaska, les résultats ne sont pas définitifs non plus. Le candidat démocrate Jonathan S. Kreiss-Tomkins est largement en tête avec 49 % des voix contre 29,4 % pour la républicaine Bernadette M. Wilson sur 72 % des bulletins dépouillés. La dynamique politique américaine est donc profondément transformée.