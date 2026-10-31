Midterms 2026 : Trump en difficulté, les sondages favorisent les démocrates

À trois jours des midterms du 3 novembre, les sondages donnent les démocrates favoris pour la Chambre et le Sénat, tandis que la popularité de Donald Trump plonge.

À trois jours des élections de mi-mandat prévues mardi 3 novembre aux États-Unis, les sondages placent les républicains de Donald Trump en grande difficulté. Selon le New York Times, le président américain affiche une cote de popularité jamais vue avant des midterms depuis Harry Truman en 1946. Environ 250 millions d'Américains sont appelés à voter pour choisir la prochaine majorité au Congrès.

Des projections favorables aux démocrates

La dernière actualisation des estimations du site spécialisé, effectuée vendredi, fait état de 82 pour cent de chances de voir les démocrates prendre les commandes à la Chambre des représentants, contre 62 pour cent au Sénat.

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Cette tendance se renforce ces derniers jours : jeudi, l'opposition était créditée de deux points de moins dans les deux cas. La marge est assez large en termes de nombre de sièges prévu à la Chambre, avec 239 sièges contre 196.

La projection s'est récemment dite plus confortable pour les démocrates au Sénat, avec 52 sénateurs contre 48 en face. Dans la chambre basse, il n'a jamais eu photo, mais les sondages ont basculé en faveur de la formation de Kamala Harris, ou encore de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie qui pourrait se lancer dans la course à la présidence pour 2028, début septembre, après un été à pencher côté républicain.

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Une popularité de Trump au plus bas

Ce basculement n'est pas forcément étonnant au vu de la cote de popularité de Donald Trump, dont la part d'opinions favorables à travers le pays n'est que de 37,3 pour cent selon une étude. Dans certains États républicains, cette cote a même baissé de 10 points par rapport aux élections de mi-mandat de 2018, qui lui avaient fait perdre la Chambre, mais pas le Sénat où il s'était vu renforcé.

Pire, il affiche la popularité la plus basse jamais enregistrée par un président avant une telle élection depuis Harry Truman en 1946, crédité alors de 33 pour cent. Selon cette même source, les démocrates disposent actuellement d'un soutien équivalent à 11 points d'avance auprès des électeurs potentiels interrogés sur les candidats spécifiques à la Chambre des représentants dans leur circonscription.

Une marge énorme pour un tel scrutin, mais les sondages avaient déjà évoqué la possibilité d'une telle défaite des républicains dans les États habituellement à tendance rouge en 2018, surestimant le score des démocrates, comme lors des présidentielles de 2016 et 2020.

Les enjeux du scrutin de mi-mandat

À titre informatif, la plate-forme de marchés prédictifs Polymarket, qui s'affranchit parfois de certains biais des sondages, voit une victoire démocrate à la Chambre des représentants à 96 pour cent, contre 71 pour cent au Sénat.

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Pour rappel, les Américains renouvelleront l'intégralité des 435 sièges de la Chambre des représentants, mais uniquement 35 sièges du Sénat. Les républicains défendent leurs majorités dans les deux chambres : ils disposent de 53 sièges sur 100 au Sénat, contre 45 démocrates et deux indépendants qui siègent avec eux.

À la Chambre, leur avance est encore plus étroite. Les démocrates n'ont donc besoin que d'un petit nombre de gains pour en reprendre le contrôle, tandis qu'au Sénat, ils doivent réaliser un gain net de quatre sièges.