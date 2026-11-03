Midterms 2024: Trump conteste l'intégrité électorale avant le vote

Les Républicains risquent de perdre le Congrès lors des élections de mi-mandat du 3 novembre. Donald Trump prépare une contestation systématique en accusant les élections d'être corrompues, malgré l'absence de preuves.

Les Américains se rendent aux urnes ce mardi 3 novembre pour les élections de mi-mandat, un scrutin décisif qui pourrait priver le Parti républicain de sa majorité à la Chambre des représentants et menacer son contrôle au Sénat. Dans cette course à haute tension, le président Donald Trump, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite de 2020, utilise ce vote comme un véritable référendum sur sa popularité et sa légitimité politique. Il a déclaré espérer des résultats supérieurs aux attentes, tout en semant le doute sur le processus démocratique américain bien avant l'ouverture des bureaux de vote.

Stratégie de contestation préventive

Dès plusieurs semaines avant le jour du scrutin, Donald Trump a intensifié sa rhétorique en qualifiant les élections américaines de corrompues sur ses réseaux sociaux. Il a récemment annoncé que son administration verserait une rémunération à toute personne signalant une fraude électorale, qu'il s'agisse de scrutin passés ou de ceux de mi-mandat. Cette approche vise à discréditer le vote par correspondance, qui a concerné près d'un tiers des électeurs américains en 2024 selon l'organisation States United, et à créer une ambiance de peur autour de potentiels votes de ressortissants étrangers.

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Préparation médiatique et discours sur la fraude

Une publication récente révèle que près de 600 comptes influents de droite sur les réseaux sociaux et podcasts ont diffusé plus de 7 000 déclarations remettant en question l'intégrité de ce scrutin. Maud Quessard, spécialiste de la politique étrangère américaine sur BFM2, explique que Donald Trump utilise l'argument de la légitimité volée depuis 2021 pour saper la confiance dans les institutions. Elle note que cet homme prépare le terrain en citant des exemples extra-étatsuniens, comme l'élection brésilienne du 25 octobre où Lula a battu Flavio Bolsonaro, un scrutin qu'il a jugé honteux.

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Réactions démocrates et vigilance accrue

Hakeem Jeffries, pressenti pour devenir président de la Chambre des représentants si les démocrates remportent la majorité, a exprimé sa crainte que les républicains n'élaborent des stratagèmes pour empêcher un vote libre et équitable le 3 novembre. Les opposants à Donald Trump surveillent attentivement sa cote de popularité en attente de sa réaction face à d'éventuels revers. Le risque majeur identifié par les analystes réside dans les localités où l'écart de voix sera serré, car Donald Trump et ses alliés pourraient lancer des accusations de fraude durant le décompte pour faire pression sur les autorités locales.

Conséquences pour la gouvernance américaine

Aucune preuve de fraude électorale significative n'a jamais été apportée lors de la présidentielle de 2020 ou d'autres scrutins aux États-Unis. Pourtant, la doctrine Trump consiste à affirmer que l'État lui a volé sa première élection et qu'il pourrait subir le même sort cette fois. Cette manœuvre sert également à mobiliser son électorat en persuadant ses partisans que le scrutin est menacé. Si les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre ou du Sénat, la bataille politique pour le pouvoir législatif s'annonce comme l'une des plus contestées de l'histoire récente américaine.