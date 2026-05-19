Middle East News: Trade, War, Diplomacy, and Violence

The news text focuses on various aspects of the Middle East, including the establishment of a new body to manage the Strait of Hormuz, threats of a submarine cable payment hike, Israeli airstrikes resulting in numerous deaths in Lebanon, and diplomatic negotiations between the US, Israel, and Lebanon. It also mentions President Trump's reluctance to launch a direct attack on Iran and his optimism for an agreement with the Islamic Republic, as well as President Aoun's promises to end the conflict in Lebanon.

L' Iran a formalisé lundi la création d'un nouvel organisme pour la gestion du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures que Téhéran contrôle depuis le début de la guerre.

Pour leur part, les Gardiens de la révolution ont menacé le même jour d'instaurer un péage pour l'utilisation de câbles sous-marins traversant le détroit. Les frappes israéliennes ont fait 3.020 morts au Liban, dont 116 membres du personnel médical et 211 enfants ou mineurs, depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, selon un nouveau bilan officiel lundi du ministère libanais de la Santé. Il y a également 9.273 blessés.

Après avoir été menaçant, Donald Trump s'est finalement montré optimiste lundi. Il a évoqué une évolution 'très positive' des discussions avec l'Iran, estimant qu'il existait de 'très bonnes chances' de parvenir à un accord.

'Si nous pouvons faire ça sans leur balancer des bombes à tout-va, je serai très heureux', a affirmé le président américain devant la presse. Donald Trump a annoncé lundi avoir renoncé à une attaque contre l'Iran prévue ce mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe.

Le président américain a toutefois ajouté que les Etats-Unis se tiennent prêts à lancer une 'attaque totale et à grande échelle contre l'Iran à tout moment, si un accord acceptable n'était pas trouvé' avec Téhéran, dans un message sur son réseau Truth Social. Le président libanais Joseph Aoun a promis lundi de tout faire pour mettre fin au conflit, Israël poursuivant ses opérations contre le Hezbollah pro iranien malgré la trêve.

'Il est de ma responsabilité de faire l'impossible pour arrêter la guerre contre le Liban et son peuple', a-t-il déclaré selon un communiqué de la présidence, rappelant que les négociations avec Israël visaient notamment au retrait des forces israéliennes et au retour des déplacés





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