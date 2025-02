Microsoft, victime de ses traductions automatiques : de nouvelles campagnes publicitaire ridicules

Microsoft continue d'utiliser la traduction automatique pour ses campagnes publicitaires, entraînant des résultats embarrassants et ridiculisant l'entreprise. Dernier exemple : une publicité pour Copilot utilisant une traduction incorrecte et vulgaire d'une question simple sur la coiffure.

Depuis plusieurs années, Microsoft a mis en place une stratégie de traduction automatique pour ses publicité s, allant jusqu'à engager des traducteurs humains pour certaines campagnes. Cette approche, qui vise à réduire les coûts, a souvent conduit à des résultats embarrassants, ridiculisant l'entreprise sur le plan linguistique. Le dernier exemple en date illustre parfaitement ce problème.

Une publicité pour l'IA Copilot de Microsoft met en scène une utilisatrice confrontée à une rupture amoureuse. Pour exprimer son souhait de changer de coupe de cheveux, elle pose la question « Should I get bangs » en anglais. La traduction automatique proposée par Microsoft est « ?». Cette formulation, bien loin de refléter le sens original de la question, est à la fois incorrecte et vulgaire. On peut se demander comment un service marketing aussi renommé a pu approuver une telle erreur. Les internautes ont rapidement saisi l'occasion de ridiculiser Microsoft en posant la même question à Copilot. L'assistant d'IA, au lieu de comprendre la requête relative à la coiffure, s'est concentré sur le contexte de la rupture amoureuse, démontrant ainsi une incapacité à interpréter correctement les nuances du langage. Ce dernier cas d'échec traduit un problème plus profond chez Microsoft : l'entreprise a du mal à maîtriser les technologies de traduction automatique, et ses efforts pour les intégrer à ses produits et campagnes marketing ont des conséquences désastreuses. Le choix d'une traduction automatique, bien que motivé par des raisons économiques, nuit profondément à l'image de Microsoft. L'entreprise, qui se veut leader en matière d'innovation et de technologie, se retrouve exposée à la moquerie en raison d'erreurs de traduction grossières. Pour restaurer sa crédibilité, Microsoft doit revoir sa stratégie de traduction et investir dans des solutions plus fiables et précises.





