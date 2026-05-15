Microsoft's Upcoming Xbox Manettes: Cloud Gaming Focus and New Models

The text discusses the upcoming Xbox manettes, their focus on cloud gaming, and the introduction of two new models. It also mentions the presence of a button to switch between local and cloud gaming modes.

Alors que des annonces Xbox sont attendues en juin 2026, de nombreuses photos des prochaines manettes signées Microsoft viennent de surnager sur le web et il semblerait que le cloud gaming soit au cœur de ces futurs accessoires.

Deux nouvelles manettes différentes semblent en préparation chez Redmond. Un modèle Xbox Elite 3 et un modèle plus compact pensé pour être utilisé depuis n’importe où. Avec des touches directionnelles revues et corrigées, mais surtout la présence de deux molettes de défilement sur la tranche inférieure pour offrir toujours plus d’options d’interaction sur des jeux comme.

Autrement, le design semble relativement similaire au modèle précédent avec toujours des gâchettes réglables au niveau des poignées et tous les boutons classiques du monde Xbox. Une batterie amovible serait aussi de la partie.. Doté de deux joysticks, d’un pad directionnel, d’une batterie de 500 mAh et des quatre boutons X,Y,A,B traditionnels, ce gadget semble faire rentrer tout ce beau monde dans un format de 15 centimètres de large sur 7 cm de haut.

Un encombrement minimal clairement pensé pour vous accompagner dans vos aventures partout dans le monde. Car ce qui distingue ces deux nouveaux modèles de manettes, c’est surtout un bouton permettant de basculer les manettes entre un mode « local », qui interagit directement avec la console liée, et un mode « cloud », qui se connecte directement aux serveurs de cloud gaming de la firme. Cela devrait améliorer les problématiques de latence pour les amateurs et amatrices de jeu délocalisé.

L’apparition d’une telle fonctionnalité et la sortie probable de manettes portables prouvent que Microsoft n’en a pas fini avec le cloud gaming et mise gros sur cette nouvelle manière de jouer à l’avenir. Une manière discrèt





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Xbox Manettes Cloud Gaming Local Gaming Cloud Gaming Mode

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