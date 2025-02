Microsoft étend enfin le rappel des e-mails à Outlook mobile

La fonction de rappel d'e-mails, déjà appréciée sur les applications Outlook pour Windows et Mac, est désormais disponible sur la version mobile de l'application. Cette fonctionnalité très attendue permettra aux utilisateurs d'annuler un envoi accidentel ou de corriger une erreur avant qu'il ne soit reçu par le destinataire. Cependant, la fonction de rappel comporte certaines restrictions, notamment qu'elle ne fonctionne qu'entre comptes Microsoft 365 d'une même organisation et qu'elle n'est pas encore disponible sur Apple Mail.

Nous avons tous fait au moins une fois lors de la rédaction d'un e-mail : erreur de destinataire, pièce jointe oubliée ou vilaine faute de frappe malencontreusement omise. Pour éviter ces écueils, Microsoft avait lancé la fonction de rappel d'e-mails pour son service de messagerie Outlook , plébiscité par les utilisateurs Windows depuis des années. Aujourd'hui, elle est enfin étendue à la version mobile de l'application.

Le rappel d'e-mails était une des fonctionnalités les plus attendues sur Outlook mobile, et nous sommes ravis de pouvoir enfin l'offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs. Il est possible de choisir entre le rappel de l'e-mail ou sa suppression. L'option de rappel a tout de même quelques restrictions. Elle nécessite que l'expéditeur et le destinataire utilisent tous les deux un compte Microsoft 365 au sein de la même organisation. De plus, pour les e-mails trop anciens, une petite limitation technique qu'il convient de garder à l'esprit. La fonctionnalité est disponible dans la version 4.2504.0 ou ultérieure de l'application. Si vous utilisez Apple Mail, il faudra encore composer avec l'irréversibilité de vos envois. Un peu frustrant, mais peut-être que cette évolution de son concurrent de toujours motivera Apple. Microsoft étend enfin la fonction de rappel des e-mails à la version mobile d'Outlook, après son succès sur Windows et Mac. L'option permet d'annuler un envoi facilement, mais ne fonctionne qu'entre comptes Microsoft 365 d'une même organisation. Disponible en version bêta ce mois-ci, cette fonctionnalité manque toujours sur Apple Mail, laissant ses utilisateurs sans filet en cas d'erreur





