Microsoft et OpenAI se défendent dans un procès explosif en Californie

Le procès d'OpenAI en Californie entre le patron de Microsoft, Satya Nadella, et Elon Musk, fondateur d'OpenAI, suscite des débats indignes sur les accusations de Microsoft d'aider les fondateurs de ChatGPT à trahir leur vocation philanthropique.

Au procès d'OpenAI en Californie, le patron de Microsoft , Satya Nadella , s'est exprimé sur son investissement de plusieurs milliards dans le laboratoire d'IA avant Elon Musk .

Il a défendu son partenariat et sa participation à OpenAI, entreprise qui abrite ChatGPT. Les débats entre les deux camps se poursuivent en vue de déterminer la manière dont Microsoft a aidé les fondateurs d'OpenAI à trahir leur vocation philanthropique sans mincir son rôle dans la construction de l'IA. Il s'agit d'un procès captivant pour la Silicon Valley et qui pourrait influencer la compétition mondiale de l'IA





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