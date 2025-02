Microsoft Edge Mobile : Gestion Automatique des Onglets en Vue

Microsoft Edge pourrait bientôt proposer une fonctionnalité intégrée pour gérer automatiquement les onglets ouverts sur sa version mobile Android. Cette fonctionnalité expérimentale permettrait de suspendre les onglets inactifs, d'archiver les doublons et de fermer définitivement les onglets non utilisés depuis longtemps.

Avez-vous déjà été confronté à la situation frustrante de voir votre version mobile de Microsoft Edge encombrée par des dizaines, voire des centaines, d'onglets ouverts et jamais fermés ? Si vous avez répondu oui, vous n'êtes pas seul. Microsoft semble travailler sur une solution pour Android afin de résoudre ce problème courant. Une nouvelle fonctionnalité expérimental e a été découverte dans la version Canary de Microsoft Edge , repérée par Leopeva64.

Cette fonctionnalité vise à automatiser la mise en veille des onglets ouverts et non utilisés, libérant ainsi les ressources du smartphone. Une fois le flag activé, un nouveau menu devrait apparaître dans les paramètres généraux du navigateur, probablement nommé « Gestion des onglets ». Ce menu offrirait des options de planification pour suspendre les onglets inactifs après 7, 14 ou 21 jours.En plus de la planification, deux autres réglages seraient disponibles : un détecteur et archiveur automatique des doublons, conservant uniquement la dernière version active, et une fermeture définitive des onglets après 60 jours d'inactivité. Cette fonctionnalité, bien que prometteuse, pourrait ne pas être intégrée à la version stable de Microsoft Edge. Il est important de noter qu'elle est encore en phase de test et que son avenir dépendra des décisions de Microsoft. Il est possible qu'elle ne soit finalement pas disponible dans la version stable du navigateur.Pour accéder à cette fonctionnalité expérimentale, vous devrez utiliser la version Canary de Microsoft Edge, disponible gratuitement sur le Play Store. Une fois la version Canary installée, vous pourrez accéder aux paramètres du navigateur et configurer le module de gestion des onglets selon vos préférences





Microsoft Edge Mobile Android Onglets Gestion Automatique Expérimental

