Microsoft Brevet GPU IA Partagée Rémunération Joueurs

Microsoft dévoile un brevet pour louer la puissance GPU inutilisée des joueurs afin d'entraîner l'IA, contre rémunération ou crédits de services numériques.

Microsoft a déposé une demande de brevet récemment publiée, décrivant un système novateur permettant aux joueurs de monétiser la puissance de calcul inutilisée de leurs graphiques. Cette initiative vise à optimiser l'entraînement des modèles d' intelligence artificielle en exploitant les ressources inactives des équipements personnels. L'objectif est de créer un réseau distribué où chaque carte graphique contribue au calcul intensif sans perturber l'expérience de jeu.

Partage des ressources graphiques non sollicitées

La technologie décrite dans ce document, déposé initialement l'année dernière et rendu public le 5 novembre 2025, repose sur un concept de micro-formation opportuniste sur des appareils périphériques. Le système surveille en temps réel les capacités non utilisées des GPU installés sur les ordinateurs des participants. Il prend également en compte l'utilisation de la mémoire vive, les températures internes et la consommation énergétique globale du matériel.

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Chaque tâche est attribuée de manière dynamique, en fonction des spécificités et des limites thermiques de chaque appareil individuel. Si le système détecte une sursollicitation de l'ordinateur ou si les limites de température sont approchées, les charges de travail sont immédiatement suspendues ou réduites pour protéger le matériel. Une validation assure la fiabilité des calculs effectués par cette grille distribuée.

Rémunération via crédits et conversions monétaires

Pour inciter les utilisateurs à participer à ce programme, Microsoft prévoit un mécanisme de compensation financière ou de services. Les joueurs qui se portent volontaires reçoivent des crédits versés directement sur leur compte utilisateur. Ces actifs numériques ne sont pas limités à une simple compensation passive, mais offrent des options concrètes d'utilisation pour les participants.

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Ces crédits peuvent être échangés contre des logiciels gratuits disponibles sur la plateforme de la firme. Ils permettent également d'obtenir un accès privilégié à des modèles d'intelligence artificielle spécifiques. Dans une option plus directe, ces points peuvent être convertis en argent réel, transformant ainsi le temps d'inactivité du matériel en un revenu potentiel pour le propriétaire de l'ordinateur.

Distribution via plateforme centralisée et appareils variés

L'infrastructure nécessaire au fonctionnement de ce réseau passe par une plateforme capable de diviser les charges de travail volumineuses liées à l'entraînement de l'IA. Ces tâches massives sont fractionnées en unités plus petites, pouvant être réparties équitablement entre plusieurs PC de jeu et ordinateurs portables connectés.

Cette flexibilité s'étend également à d'autres types d'équipements compatibles avec le protocole. Des smartphones et des tablettes pourraient théoriquement intégrer cette grille de calcul, élargissant ainsi le pool de ressources disponibles pour les besoins en intelligence artificielle. La répartition intelligente permet d'optimiser l'efficacité globale tout en minimisant l'impact sur les appareils individuels.

Controverses potentielles et impacts énergétiques

Ce projet, bien qu'il ne soit à ce stade qu'une simple demande de brevet parmi les centaines déposées annuellement par l'entreprise, soulève des interrogations sur sa viabilité pratique. Certains experts estiment que l'initiative pourrait s'avérer peu rentable pour les joueurs, surtout si l'on prend en compte la consommation accrue d'électricité qu'un tel programme engendrerait de manière systématique.

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Rien ne garantit que Microsoft décidera un jour de proposer cette fonctionnalité de manière réelle et grand public aux joueurs. Cette piste de réflexion rappelle fortement les initiatives du même genre ayant pu être mises en place il y a quelques années pour du minage de cryptomonnaies. Certaines grandes entreprises s'y étaient alors risquées avant d'abandonner face aux coûts énergétiques et à la méfiance des consommateurs.