Microplastiques : une concentration plus élevée dans le cerveau que dans d'autres organes

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique (États-Unis) et publiée dans la revue Nature Medicine le 3 février 2025 révèle une concentration de microplastiques plus élevée dans le cerveau humain que dans d'autres organes. Cette découverte vient compléter des études précédentes qui avaient déjà démontré l'accumulation de microplastiques dans le foie, les reins, le placenta et les testicules depuis plusieurs décennies.

Ces minuscules fragments de polymères dégradés sont omniprésents dans l'environnement, présents dans l'eau, le sol et l'air, et pénètrent dans le corps humain de différentes manières.L'étude américaine révèle que les quantités de plastique présentes dans le cerveau sont supérieures à celles observées dans le foie, les reins, le placenta et les testicules. De plus, l'accumulation de plastique dans le cerveau semble croître d'une manière exponentielle, avec une augmentation de 50 % entre 2016 et 2024. Les chercheurs ont analysé des tissus cérébraux post-mortem fournis par le Bureau des enquêteurs médicaux du Nouveau-Mexique, couvrant une période allant de 2016 à 2024. Tous les échantillons ont été prélevés dans le cortex frontal.L'analyse a permis de distinguer 12 différents polymères, le polyéthylène étant le plus courant. Ce polymère est largement utilisé dans les emballages, les bouteilles et les gobelets. Des particules de plastique de moins de 200 nanomètres, à peine plus grandes que les virus, ont été observées. Elles sont suffisamment petites pour traverser la barrière hémato-encéphalique, la barrière protégeant le cerveau. Cependant, les scientifiques restent incertains quant au mécanisme précis par lequel ces plastiques pénètrent dans le cerveau.L'étude révèle également que les tissus cérébraux des personnes atteintes de démence présentent des quantités de plastique parfois 10 fois supérieures à celles des autres personnes. Si l'accumulation de plastique a causé la démence ou si c'est l'inverse, reste encore une question ouverte.Les chercheurs avancent l'hypothèse que les caractéristiques physiques des plastiques plutôt que leur toxicité pourraient être le véritable problème. Ils pensent que ces nanomatériaux pourraient obstruer la circulation sanguine dans les capillaires du cerveau, interférer avec les connexions entre les axones du cerveau et favoriser l'agrégation de protéines impliquées dans la démence. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces hypothèses.





