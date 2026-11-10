Micro-entreprise en 2026 : plafonds de chiffre d'affaires et seuils de TVA

En 2026, une micro-entreprise de services peut réaliser jusqu'à 83 600 euros HT, avec un seuil de franchise de TVA fixé à 37 500 euros.

En 2026, un micro-entrepreneur proposant des prestations de services doit respecter plusieurs plafonds fixés pour le régime de la micro-entreprise. Le plafond annuel de chiffre d'affaires de référence s'établit à 83 600 euros hors taxes, tandis que les règles de TVA obéissent à des seuils distincts : 37 500 euros pour le seuil de franchise en base et 41 250 euros pour le seuil majoré.

Ces repères concernent aussi la facturation des clients professionnels, la déclaration du chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre, ainsi que le paiement des cotisations sociales. La distinction entre les catégories fiscales BIC et BNC, qui dépend de l'activité exercée, complète ce cadre pour démarrer et gérer une micro-entreprise dans les règles.

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Différence entre BIC et BNC pour une prestation

Le régime applicable dépend de la nature de l'activité, car les prestations commerciales, artisanales ou libérales ne relèvent pas toutes des mêmes bénéfices. Les activités commerciales, qui consistent à acheter des marchandises destinées à être revendues, relèvent généralement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Les activités artisanales reposent sur un savoir-faire manuel ou technique et concernent notamment le coiffeur, l'esthéticienne, le plombier, l'électricien, le peintre en bâtiment, le réparateur de vélos ou le cordonnier. Elles relèvent également des BIC, la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) étant l'interlocuteur privilégié des artisans.

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Les activités libérales, qui couvrent des prestations intellectuelles, techniques ou de conseil, regroupent notamment les consultants en communication, les rédacteurs web, les traducteurs, les formateurs indépendants, les professeurs particuliers et les coachs professionnels. Elles relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC), et l'Urssaf reste l'interlocuteur principal pour la déclaration du chiffre d'affaires et le paiement des cotisations sociales.

Quelle que soit la nature de l'activité, la création d'une micro-entreprise s'effectue sur le guichet unique des formalités des entreprises, et non directement auprès de la chambre de commerce et d'industrie (CCI), de la CMA ou de l'Urssaf. La distinction entre BIC et BNC a aussi des conséquences fiscales : dans le régime micro-fiscal classique, l'administration fiscale applique un abattement forfaitaire de 50 % sur le chiffre d'affaires des prestations de services relevant des BIC, contre 34 % pour les activités relevant des BNC.

Plafond de chiffre d'affaires en 2026

Depuis le 1er janvier 2026, le plafond annuel de chiffre d'affaires des prestations de services et activités libérales est fixé à 83 600 euros hors taxes. Ce montant s'applique pour les années 2026, 2027 et 2028, contre 77 700 euros auparavant, et constitue le seuil permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.

En cas de dépassement sur une seule année, le régime n'est pas perdu immédiatement. En revanche, si le chiffre d'affaires dépasse le seuil pendant deux années consécutives, le micro-entrepreneur bascule vers un régime réel d'imposition à compter de l'année suivante.

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Pour une activité mixte mêlant vente et prestations de services, le chiffre d'affaires global ne doit pas dépasser 203 100 euros, dont 83 600 euros maximum pour les prestations de services. Ces limites doivent être respectées simultanément. Lors d'une création en cours d'année, le plafond de la micro-entreprise est ajusté au prorata de la durée d'activité.

Seuils de franchise de TVA en 2026

Le plafond de TVA est différent de celui de la micro-entreprise. En 2026, un prestataire de services bénéficie généralement de la franchise en base de TVA lorsque son chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 37 500 euros et que celui de l'année en cours ne franchit pas 41 250 euros.

Dans ce cas, la TVA n'est pas facturée aux clients et ne peut pas être récupérée sur les achats professionnels. Les factures doivent porter la mention " TVA non applicable, art. 293 B du CGI ". À partir du 1er janvier 2027, cette mention devient " TVA non applicable, art. L. 233-3 du CIBS ", avec une période de transition jusqu'au 30 juin 2028.