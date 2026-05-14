Micro-entraînement booste la force fonctionnelle et le bien-être psychologique avec seulement 5 minutes de sport par jour

Une étude de l'Université de Loughborough a révélé que 5 minutes de sport par jour, avec un tempo lent et contrôlé, améliorent nettement la force fonctionnelle, la mobilité et le bien-être psychologique. Cette routine micro-entraînement, qui se fait se lever et s'asseoir doucement sur une chaise, pieds à plat, dos droit, est rapide, très accessible et mobilise la plupart des grands groupes musculaires sans agresser les articulations.

Une routine micro-entraînement booste la force fonctionnelle et le bien-être psychologique chez soi, sans matériel. Inspirée d'une étude de l'Université de Loughborough sur la sédentarité, cette routine consiste à effectuer 4 exercices quotidiens au poids du corps pendant quelques semaines.

Les résultats montrent que 5 minutes de sport par jour, avec un tempo lent et contrôlé, améliorent nettement la force fonctionnelle, la mobilité et le bien-être psychologique. Une routine progressive, guidée par l'échelle d'effort perçu RPE et des variantes adaptées, permet de continuer à progresser sans matériel ni surmenage articulaire.

Cette micro-routine, qui se fait se lever et s'asseoir doucement sur une chaise, pieds à plat, dos droit, est rapide, très accessible et mobilise la plupart des grands groupes musculaires sans agresser les articulations. Elle comprend des exercices tels que squats sur chaise, pompes murales, relevés de buste sur chaise et élévations de talons. Chaque exercice compte 10 répétitions, répétés chaque jour, pour améliorer la force et le bien-être mental.

Le coach Dan John conseille de couvrir cinq grands mouvements humains : pousser, tirer, charnière de hanche, s'accroupir, porter. Ce sport à la maison sans matériel, rapide et très accessible, mobilise la plupart des grands groupes musculaires sans agresser les articulations. Il convient bien à un public débutant qui cherche une micro séance de sport sans matériel, faisable dans un salon ou un bureau





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