Mickels Réa et les gagnants de Star Academy : ce vendredi 6 novembre 2026

Le vendredi 6 novembre 2026, Mickels Réa et tous les anciens lauréats de Star Academy se réunissent pour un prime exceptionnel. Découverte de leur parcours et de leurs projets actuels.

Mickels Réa, vainqueur de la saison 8 de la Star Academy, revient au-devant de la scène lors d'un événement télévisuel majeur. Ce vendredi 6 novembre 2026, il retrouve ses pairs pour le prime des gagnants, marquant un moment historique pour l'émission. Tous les lauréurs des éditions précédentes sont invités à retourner dans le studio 217 pour célébrer leur héritage commun.

Réunion historique au studio 217

Cette rencontre exceptionnelle rassemble pour la première fois depuis vingt-cinq ans l'ensemble des vainqueurs sur la scène qui a transformé leurs vies. L'émission est déplacée de son horaire habituel, le samedi soir, vers vendredi soir. Cette modification de programmation s'explique par la tenue du match de rugby opposant la France aux Fidji, prévu le samedi 7 novembre dans le cadre du championnat des Nations. Le départage final de ce match international pourrait se jouer à un seul point, justifiant l'annulation de l'édition habituelle du samedi.

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Parcours musical et projets récents

Après sa victoire, Mickels Réa avait signé avec Universal Music pour sortir un album, projet qui n'a jamais abouti. Il attribue cet échec à l'essoufflement du concept et à un turnover important au sein de la maison de disque, avec le départ du directeur général et du directeur artistique. Malgré ces obstacles, il a maintenu une activité professionnelle soutenue. En 2024, il a composé cinq titres pour la bande originale du film réalisé par Julien Leclercq, diffusé sur la plateforme Netflix.

Le 20 mars 2026, il a fait son retour sur scène après plus de quinze ans d'absence. Cette performance avait lieu lors d'un concert gospel à l'église Saint-Rémy de Charleville-Mézières. Il travaille actuellement sur un nouvel album qu'il décrit comme un véritable accouchement créatif, sans toutefois avoir fixé de date de sortie précise. Des précisions pourraient être révélées lors de cette émission de télévision.

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Tributs et autres lauréates

L'émission rendra également hommage à un ancien vainqueur décédé. Un clip vidéo sera diffusé pour Salim, gagnant de la saison 4, décédé le 30 avril 2007. D'autres stars de l'émission seront également présentes. Jenifer, première gagnante en date le 12 janvier 2002, reste une icône de sa génération. Nolwenn Leroy, victoire obtenue le 20 décembre 2003, poursuit une carrière internationale avec plusieurs albums et une vie de famille épanouie avec Arnaud Clément et leur fils Marin.

Élodie Frégé, lauréate de la saison suivante, a également multiplié les succès, tant sur disque que sur les planches. Cette soirée permet au public de découvrir ces artistes parfois moins exposés médiatiquement. Le retour de Mickels Réa et de ses collègues illustre la longévité du programme de téléréalité musicale française. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à un show de qualité, mêlant nostalgie et révélations sur la vie privée et professionnelle des vainqueurs.