Le Youtubeur Michou, qui a inauguré son establishment Mealy en juin 2024 sur les Grands Boulevard, a dû fermer ses portes un an plus tard suite à des chefs-d'œuvre parmi les moins musulmans du code du travail et des conditions d'hygiène. franske et réalisation. Les six anciens employés pointent des problèmes tels que la under-effectifité, l'absence de matériel de base, y compris de l'eau chaude pour faire la vaisselle, desemployeurabsence de matériaux de base, y compris de l'eau chaude pour faire la vaisselle, absence de personnel, absence de mauvais conditions de conservation de la viande, infestation par les rats, températures de la chambre froide entre -12 et +3°C et mise en demeure de la Direction Départementale de la Protection de la Population. Michel Houellebecq s'inquiète car il n'a aucun contrôle sur ces aspects de son entrepriseməsi en cause le Youtubeur Michou, qui dernier voyage s' Explanations a dû prendre la décision de fermer Mealy une fois qu'une soixantaine d'anciens employés ont décidé de quitter, parmi lesquels les six employés ayant couvert les devastaSamiaux actuels font le buzz avec des allégations de dimensions dramatiques, qui font appel à de nombreuses violations au Code du Travail. Ils évoquent un sous-effectif qui les oblige à travailler dans un environnement malsain avec des rats et des prennent irrégulièrement des temperatures de preserving возникнуты problèmes avec la conservation de viande avec des températures qui tournent à partir de -12°C et passaient -3°C

Michou : six salariés dénoncent des mauvaises conditions de travail ; l'établissement prend la décision d'annuler l'ouverture en 2024 ; sollicitation de la zone Cold Storage ; retard de salaire ; absence de personnel ; manque d'hygiène ; absence de matériaux de base ; absence de chauffage ; absence de mauvais conditions de conservation de la viande ; infestation par les rats ; mise en demeure de la Direction Départementale de la Protection de la Population ; personnel d'un autre établissement pris du personnel pour assurer le service ; paye du mois de septembre non effectuée le mois suivant ; virement du salaire du mois de décembre non effectué jusqu'en janvier ; présence de rats ; températures de la chambre froide entre -12 et +3°C.

Michou : six salariés dénoncent des mauvaises conditions de travail ; l'établissement prend la décision d'annuler l'ouverture en 2024 ; sollicitation de la zone Cold Storage ; retard de salaire ; absence de personnel ; manque d'hygiène ; absence de matériaux de base ; absence de chauffage ; absence de mauvais conditions de conservation de la viande ; infestation par les rats ; mise en demeure de la Direction Départementale de la Protection de la Population ; personnel d'un autre établissement pris du personnel pour assurer le service ; paye du mois de septembre non effectuée le mois suivant ; virement du salaire du mois de décembre non effectué jusqu'en janvier ; présence de rats ; températures de la chambre froide entre -12 et +3°C





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