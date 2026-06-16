Michou a surpris ses abonnés avec une vidéo de mariage inattendu à Las Vegas

Michou a tourné une vidéo à Las Vegas où il propose à des inconnues de l'épouser. La vidéo montre un mariage inattendu, avec des tenues décontractées et des refus de la part des femmes.

Ce dimanche 14 juin, Michou a surpris ses abonnés avec une séquence tournée à Las Vegas . Une vidéo où il évoque un mariage pour le moins inattendu, avant de révéler un concept de tournage totalement décalé.

De quoi donner matière à discussion dans sa vaste communauté ! Vidéo Il prend la place d'un journaliste : Cécile Grès donne son avis sur la présence de Michou pour couvrir la Coupe du monde de lunettes sur le nez, une ravissante inconnue accrochée à son bras avec un bouquet de mariée à la main. Mais un détail intrigue immédiatement : ni Michou ni sa mystérieuse compagne ne semblent réellement apprêtés pour un mariage, et encore moins pour le leur.

Les tenues sont décontractées, voire sportives, rien ne laisse donc penser à une cérémonie traditionnelle. Tout commence dans l'ambiance habituelle des vlogs de voyage de Michou, où les défis spectaculaires s'enchaînent pour surprendre sa communauté. Tout part en réalité d'un défi lancé dans la vidéo par son entourage : à Las Vegas, Michou doit aller proposer à des inconnues de l'épouser. Dans les rues de la ville américaine, et genou à terre, avec plus ou moins d'aisance.

Il s'approche de nombreuses femmes croisées au hasard, tente des approches directes, lance sa question forcément inattendue et se heurte évidemment à de très nombreux refus qui provoquent les moqueries et les rires de ses proches. Une brune aux cheveux longs semble hésiter et finit par reculer devant la chapelle, en s'excusant elle lui rend sa bague. Opiniâtre, il finit tout de même par attendrir la jeune inconnue du début de la vidéo.

Elle accepte de le suivre dans une chapelle où leur mariage sera célébré. Après avoir signé certains documents, ils se disent et échangent même un timide baiser, cachés derrière le bouquet de la mariée, avant d'être pris en photo par l'administratrice de la chapelle. Very good ou very very bad trip ? Tu sais que les mariages à Las Vegas sont reconnus en France ?

Bon courage pour le divorce ! Pour que le mariage soit juridiquement reconnu en France (pour le fisc, la succession, etc.), il doit faire transcrire l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français. Si c'est uniquement 'pour le fun', le mariage n'aura aucune valeur juridique, ni aux États-Unis ni en France. Ils resteront célibataires aux yeux de la loi.

Pour qu'il se marie légalement à Vegas il aurait fallu que les deux mariés présentent leur pièce d'identité au comté en demandant une autorisation préalable, surtout pour un mariage avec une personne non américaine. Donc il est pas vraiment marié





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