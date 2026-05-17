Michou à la Coupe du Monde 2026 : entre passion pour le football et novas approches

Michou réplique aux critiques et détaille son rôle dans la couverture de la Coupe du Monde avec M6, expliquant pourquoi son approche sera davantage tournée vers l'ambiance et les coulisses que sur le journalisme sportif traditionnel.

Michou , artiste très suivi sur les plateformes numériques et surtout connu pour ses vidéos sur YouTube, s'apprête à vivre une nouvelle expérience professionnelle en participant à la couverture de la Coupe du Monde de football organisée au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Cette annonce a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains critiques et journalistes sportifs s'interrogeant sur sa présence à cet événement sportif international de grande envergure. Il a voulu réagir à ces controverses lors d'un entretien télévisé. Le youtubeur de trente ans, dont le vrai nom est Miguel, a tenu à expliquer son rôle au sein de cette aventure, soulignant qu'il n'allait pas traiter l'événement comme un journaliste sportif traditionnel.

Je me prends des critiques de partout, mais je suis très fan de foot. Je suis passionné par le football. Je regarde beaucoup les matchs et cette année, j'ai suivi durant toute la saison le Bayern Munich, le FC Barcelone ou le Real Madrid. Face à la journaliste Anne-Sophie Lapix, il a détapeillé ses motivations.

Il ne compte pas aborder le Mondial sous l'angle sportif, mais plutôt du côté émotionnel. Il souhaite partager ses découvertes et ses émotions en visant une approche différente. Il sera présent durant cet événement, ainsi que sur les réseaux de M6, avec un nouvelle perspective. Il sera visible au bord des terrains, derrière les buts et dans les coulisses.

Il affirme vouloir montrer un peu les coulisses de manière un peu différente, avec les yeux d'un novice qui va vivre sa première Coupe du Monde sur le terrain. Il veut vulgariser le football et le rendre plus accessible aux fans et non-initiés. Il a aussi évoqué ce qu'il souhaite apporter à cette grande compétition.

Pour Michou, cette participation à la Coupe du Monde s'inscrit dans la continuité de son évolution artistique, lui qui depuis maintenant dix ans a su fidéliser un large public. Il a commencé par des vidéos de gaming, avant d'étendre ses productions à des défis et des concepts plus complexes. Il a également su créer des vidéos plus ambitieuses qui lui ont permis de renforcer sa notoriété.

Il se dirige désormais vers des projets entre divertissement, médias traditionnels et réseaux sociaux, en cherchant toujours à innover. Cette présence à la Coupe du Monde peut également être perçue comme une réponse aux critiques et aux moqueries dont il a été victime, notamment à la suite de sa séparation avec Elsa Bois ou encore avec les accusations de plagiat ayant affecté son dernier jeu de société





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