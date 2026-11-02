Michigan : l'IA pour classifier les prisonniers face à la violence

Le département correctionnel du Michigan utilise l'IA pour classer les détenus à partir du 1er décembre. Cette technologie vise à réduire la violence en améliorant la prédiction des risques.

Le département correctionnel du Michigan (MDOC) lance un projet pilote utilisant l' intelligence artificielle pour optimiser le placement des détenus. À partir du 1er décembre, cette technologie déterminera où placer les prisonniers en fonction de leur niveau de sécurité dans certaines prisons pour hommes.

Un test majeur pour la sécurité pénitentiaire

Le département correctionnel du Michigan supervise environ 32.000 personnes incarcérées dans l'État. Face à la hausse des attaques contre le personnel ou entre détenus, il compte sur cette technologie pour mieux classer les prisonniers dans ses pénitenciers. Ce système sert de test avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.

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Amélioration de la prédiction des risques

Conçu pour optimiser le placement des personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires du Michigan, ce nouvel outil devrait améliorer d'environ 30% la capacité du MDOC à prédire avec plus de précisions le risque de futurs actes de violence chez les personnes incarcérées. Cette avancée vise à renforcer ainsi la sécurité du personnel et des détenus, selon l'estimation du département correctionnel.

Partenariat avec Recidiviz et données historiques

Le MDOC a développé ce nouveau système de classification basé sur l'intelligence artificielle en partenariat avec Recidiviz, une organisation technologique à but non lucratif. Heidi E. Washington, directrice du département correctionnel du Michigan, affirme que l'utilisation de données probantes et historiques a permis de créer un outil dynamique et objectif. Elle reste convaincue que cela renforcera la sécurité des établissements pénitentiaires.

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Contexte critique de la classification

Le département correctionnel du Michigan se base actuellement sur un système de quatre niveaux de sécurité pour déterminer où placer les détenus. En fonction de leur niveau (I, II, IV ou V), ils sont plus ou moins surveillés et limités dans leurs déplacements quotidiens. Jusqu'ici, un comité du personnel nommé par le directeur de chaque établissement se chargeait de ces évaluations manuelles.

Enjeux éthiques et futurs déploiements

Le département correctionnel du Michigan ne précise pas quelles données seront utilisées pour déterminer le niveau de sécurité d'un prisonnier. Cependant, le projet sert de test avant d'envisager un déploiement à plus grande échelle, ce qui implique de considérer les éventuels problèmes éthiques soulevés par ce type d'algorithme.