Michelle Pfeiffer, la forteresse culturelle et le géant de la côte ouest

Michelle Pfeiffer, la forteresse culturelle : la star de la mode et de la comédie revient sur Apple TV avec une série qui révolutionne la figure de la grand-mère. Le géant de la côte ouest : l'ancien chirurgien tente de relancer le titre et le numérique.

Michelle Pfeiffer dans la série "Margo a des problèmes d'argent", sur Apple TV. Elle incarne Shyanne , une ex-mère célibataire qui refait sa vie avec un homme d'Église.

Quand sa fille Margo (Elle Fanning) lui apprend qu'elle plaque ses études après être tombée enceinte, son univers vacille. D'abord, qui n'aime pas Michelle Pfeiffer ? Sauf qu'on ne la voyait plus tellement depuis un moment, pour des raisons tant personnelles (elle a revu ses choix de carrière après avoir eu des enfants) que professionnelles (l'industrie cinématographique a toujours du mal à admettre que les femmes de plus de 40 ans peuvent tenir le premier rôle dans une histoire).

La voilà donc de retour, avec sa superbe crinière blonde, et si c'est excitant, ce n'est pas seulement parce qu'on l'aime depuis toujours mais parce qu'elle ne se contente pas de revenir à la télévision : elle prend d'assaut une forteresse culturelle. Michelle Pfeiffer donne dans ces deux séries une nouvelle importance à une figure qui fait depuis toujours partie des personnages secondaires étroitement définis, souvent jusqu'à la caricature : la grand-mère.

Et elle ne la ressuscite pas, elle la révolutionne. Le géant de la côte ouest. Créé en 1881, c'est le plus à gauche des quotidiens à fort tirage du pays et le grand spécialiste des sujets de société et de l'industrie du divertissement. Ce n'est qu'à partir des années 1940 qu'il devient le premier quotidien de Los Angeles.

Détenu par des Californiens depuis l'origine, le titre est racheté en 2000 par le groupe Tribune – propriétaire du Après des années de baisse des ventes, de valse des directeurs de la rédaction et de coupes dans les effectifs, cet ancien chirurgien entend relancer le titre et lui faire prendre le train du numérique. Avec un objectif très ambitieux : 5 millions d'abonnés numériques. Une gageure alors que le Comment les Russes vivent-ils aujourd'hui ?

Quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, c'est une plongée rare dans ce pays de plus en plus fermé que nous vous proposons dans notre nouveau hors série, en vente à partir du 18 mars. Politique, économie, société, culture : dans la Russie de Vladimir Poutine, la guerre laisse partout son empreinte. Un numéro presque entièrement réalisé à partir de sources russes, la plupart en exil, qui dresse un portrait réaliste de la société russe





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