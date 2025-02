Michelin : Résultats Solides, Mais Un Redressement Difficile

Michelin a publié des résultats financiers pour 2024, enregistrant une baisse du bénéfice net et une contraction du chiffre d'affaires. Le groupe a procédé à une importante restructuration, impliquant la fermeture de sites de production dans le monde, y compris en France. Malgré ces difficultés, Michelin prévoit de poursuivre son programme de rachat d'actions et de verser un dividende à ses actionnaires.

Michelin , le géant des pneumatiques, a publié ses résultats financiers pour 2024, révélant un bénéfice net en baisse de 4,7% à 1,9 milliard d'euros. Cette performance est attribuable à une restructuration importante du groupe visant à améliorer sa compétitivité. Cette restructuration a impliqué la fermeture de plusieurs sites de production dans le monde, dont deux en France (Vannes et Cholet), affectant 1 254 salariés.

Le groupe indique que les négociations pour le plan de départ devraient se concrétiser fin mars.\Le chiffre d'affaires annuel de Michelin s'est également contracté de 4,1% par rapport à 2023, atteignant 27,2 milliards d'euros. Ce recul est principalement dû au déclin du marché des pneus pour véhicules neufs dans tous les secteurs. Florent Menegaux, président du groupe, a souligné que Michelin a réalisé des résultats solides en 2024 malgré des conditions de marché contrastées. Il a ajouté que le groupe a dû prendre des décisions difficiles de restructuration pour s'adapter à ces conditions.\Michelin a également évoqué ses investissements aux États-Unis, visant à contrer les potentielles hausses de droits de douane promise par Donald Trump. Le président de Michelin a précisé qu'il ne s'agissait pas de désinvestir en Europe, mais d'accélérer les investissements aux États-Unis si nécessaire. Il a rappelé que la France représente 3% du résultat du groupe, mais 14% des impôts payés, ce qui justifie en partie les fermetures d'usines en France. Malgré cette année difficile, Michelin prévoit de poursuivre son programme de rachat d'actions et versera 1,38 euro de dividende par action détenue. Le groupe a également indiqué qu'il s'attend à une légère croissance du marché des pneumatiques en 2025, malgré un premier semestre prévisionnel en déclin





