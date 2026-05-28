Michelin réduit drastiquement ses effectifs en France

Le groupe Michelin a annoncé la suppression de 1 500 postes en France d'ici à 3 ans, en raison de la hausse des coûts et de la concurrence internationale accrue. La CFDT qualifie cette décision de 'nouvelle saignée sociale inacceptable'.

Michelin a réalisé 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Dans un souci d'améliorer ses performances économiques et face à la hausse des coûts, le groupe Michelin va réduire ses effectifs en France , sur la base du volontariat.

C'est un nouveau coup de tonnerre dans une industrie automobile tricolore déjà à la peine. Le groupe Michelin, dans un communiqué jeudi 28 mai, vient d'annoncer son intention de supprimer 1 500 postes en France d'ici à 3 ans. Il serait question de supprimer des emplois en France, précise l'entreprise mondiale, le tout sans départ contraint.

Dans un environnement mondial marqué par une concurrence internationale accrue, de fortes tensions macroéconomiques et géopolitiques, le groupe Michelin poursuit ses efforts pour améliorer durablement sa performance. Par ailleurs, le contexte national est lui aussi caractérisé par de fortes contraintes économiques et réglementaires : niveaux élevés des coûts de production, liés notamment au coût du travail et de l'énergie, ainsi qu'à une pression fiscale parmi les plus fortes des pays industrialisés.

Ce projet d'adaptation en France est destiné à optimiser une structure de coûts aujourd'hui trop élevée, accompagner l'évolution des métiers et simplifier les modes de fonctionnement de l'entrepriseCette annonce intervient environ 18 mois après les annonces concernant la fermeture des sites de Vannes et de Cholet, qui avait déjà marqué le tissu industriel français. La CFDT parle d'une 'nouvelle saignée sociale inacceptable'. À ce stade, aucune fermeture de site ne serait prévue.

Pour autant, cette nouvelle réduction d'effectifs interroge profondément sur la stratégie de gestion des emplois et des compétences menée par le Groupe. Comment expliquer qu'après avoir fortement recruté ces dernières années, Michelin juge aujourd'hui nécessaire de réduire à nouveau drastiquement ses effectifs





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