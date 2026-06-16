Michèle Torr rend hommage à son fils Romain, atteint de sclérose en plaques : un exemple de courage

Alors qu'elle s'apprête à célébrer ses soixante ans de carrière avec une tournée, la chanteuse Michèle Torr partage un message émouvant sur son fils Romain Vidal, touché par la sclérose en plaques depuis 2007. Elle le décrit comme un modèle de force et de résilience, malgré les défis quotidiens posés par la maladie. Leur relation fusionnelle, à travers les épreuves, est source d'inspiration.

La chanteuse française Michèle Torr , en pleine préparation d'une grande tournée pour ses soixante ans de carrière, a partagé sur les réseaux sociaux un message poignant à propos de son fils aîné, Romain Vidal .

Atteint de sclérose en plaques depuis 2007, Romain est présenté par sa mère comme un exemple de vie et de courage. Dans une publication Instagram, l'artiste de 79 ans a posté une photo d'eux, très complices, datant de 2021, accompagnée d'une déclaration vibrante d'amour et d'admiration. Elle souligne la force de caractère de son fils qui, malgré les contraintes physiques imposées par la maladie, continue de s'ouvrir au monde et de s'intéresser à de nombreux sujets.

Leur relation, bien que vivant chacun dans leur propre maison à Aix-en-Provence, reste une source constante de réconfort et d'émotion pour la chanteuse. Elle évoque une complicité et un amusement réciproque, Romain lui apprenant beaucoup de choses qu'elle ignore. Ce témoignage, donné lors d'une interview, illustre comment le duo avance main dans la main face à l'adversité.

Le fils de Michèle Torr a également dû réagir récemment à une rumeur infondée concernant son décès sur les réseaux sociaux, confirmant qu'il allait bien. La chanteuse, née en 1947, a connu une carrière riche depuis les années 1960, avec des hauts et des bas, et a toujours gardé une relation complexe avec le père de Romain, le chanteur Christophe, qui ne l'a pas reconnu à sa naissance.

Aujourd'hui, elle partage sa vie avec un compagnon plus jeune, et reste active sur scène et sur les réseaux, n'hésitant pas à évoquer les sujets qui lui tiennent à cœur, comme la maladie de son fils ou les défis familiaux. Son récit met en lumière la résilience et l'amour familial, rappelant que derrière les projecteurs, les artistes vivent aussi des épreuves personnelles profondes.

Cette histoire s'inscrit dans un contexte plus large où plusieurs personnalités, comme Pascal Bataille ou Souad Romero, parlent ouvertement des maladies touchant leurs proches, contribuant à briser les tabous autour de la sclérose en plaques et d'autres pathologies chroniques. La force de Romain Vidal, saluée par sa mère, devient ainsi un symbole de courage pour tous ceux qui luttent contre une maladie invisible





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