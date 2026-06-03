Michèle Laroque et sa fille Oriane Deschamps à Roland-Garros

Michèle Laroque et sa fille Oriane Deschamps ont fait une apparition remarquée à Roland-Garros. Mère et fille ont échangé des éclats de rire dans les célèbres tribunes.

Lundi 1er juin 2026, Michèle Laroque et sa fille Oriane Deschamps ont fait une apparition remarquée à Roland-Garros . Mère et fille n'ont cessé d'échanger des éclats de rire dans les célèbres tribunes.

C'est une nouvelle fois que Roland-Garros s'est imposé comme le rendez-vous mondain de ce début juin. Ces derniers jours, Michèle Laroque et sa fille Oriane Deschamps (née de son union avec le metteur en scène Dominique Deschamps) ont volé la vedette aux tennisman Porte d'Auteuil. Souriantes et visiblement ravies de partager cette parenthèse ensoleillée, qui n'a échappé à personne dans les tribunes. Côté tenues, les deux femmes avaient chacune opté pour des allures différentes.

L'actrice aux multiples succès portait une veste en denim, un jean délavé, chemise rose pâle et des lunettes teintées bleues très années 2000. De son côté, Oriane Deschamps a opté pour quelque chose de plus épuré. Elle arborait un top blanc oversize aux manches bouffantes, un pantalon fluide gris foncé et un sac effet crocodile porté à la main. Michèle Laroque a révélé que sa fille avait beaucoup souffert d'évoluer dans l'ombre de sa mère.

Oriane Deschamps a également partagé qu'à 15-16 ans, elle a tout fait pour cacher que sa mère est Michèle Laroque. La famille a été rejointe par d'autres personnalités, telles que Vianney, Muriel Robin, Elodie Gossuin et Anne Le Nen





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