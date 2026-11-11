Le syndiqué Michel Zecler rappelle l'agression qui a eu lieu devant le lycée de Chelles et explique les conséquences de cette violence lorsqu'il répond aux questions durant son procès.

Le 23 mars 2024, Michel Zelec, syndiqué et ancien adoptif de l'action associée, s'est rendu à la salle d'audience à Chelles pour répondre aux questions qui ont été posées à sa suite d'une agression dont il est l'une des victimes.

Cette mise en cause de cinq policiers met en lumière le manque de confiance entre le public et la police locale. Les images filmées par les riverains, prises à l'extérieur du studio, montrent l'agression devant le lycée de la commune. Michel Zelec, sa famille, ainsi que le grand public attendent la décision de justice afin de confirmer ses propos.

Les propos de Michel Zelec

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Michel Zelec décrit l'incident comme étant une "agression violente" où les policiers l'ont "lynché" devant le lycée. Dans son témoignage, il affirme qu'il s'est senti en danger lorsqu'ils ont mené l'intervention, le temps que les policiers se rassemblent pour l'abattre sans raison ni justification. Il démontre que cette agression a eu un impact majeur sur la vie de ses proches. Le prescrit de l'affaire a donc mis la lumière sur la nature du violence policière possible.

Les positions des acteurs locaux

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Le maire de Chelles, Brice Rabaste, a déclaré que la ville ne voulait pas que de tels incidents se reproduce. En commentaire de la situation, il a cité la ligne " on est monté d'un cran en termes de violence ". Il a rappelé que la coopération entre la police et les citoyens est primordiale, mais qu'il n'était bon d'attester qu'il était extrêmement difficile d'éviter ce type de comportement.

Dans la cité, la République a confirmé qu'il n'y a pas de mise en cause officielle à ce jour. Le témoin Eric Ciotti a souligné le besoin de rappeler l'importance des relations entre la police et les citoyens afin d'éviter toute impulsion. Lambert, le " Élue visée par un jet de bouteille d'essence à Chelles " a mené l'exposition de la mobilisation pour la protection des fonctions publiques. Il a affirmé qu'une élue de la République ou de ses proches ne devrait pas être un cible de la violence, analogue à la déclaration au sujet du rôle de l'ePP.

L'impact et la suite de l'affaire

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