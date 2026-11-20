Le tribunal a condamné trois policiers à cinq ans de prison ferme pour l'agression de Michel Zecler, reconnaissant le racisme comme circonstance aggravante. Une décision historique saluée par l'avocat Serge Money.

Le verdict est tombé ce vendredi 20 novembre dans une salle d'audience tendue à Paris. L'avocat de Michel Zecler, Me Serge Money, a été vivement ovationné par son client et ses proches à la sortie du tribunal correctionnel. Cette réaction émotionnelle marquait la fin d'un procès qui a duré près de six ans, soit exactement six ans jour pour jour après les faits qui ont bouleversé la vie du producteur musical.

Des peines de prison fermes et interdiction d'exercer

Les trois policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) ont été condamnés à cinq ans de prison ferme pour violences et agressions. Cette peine correspond à celle requise par l'avocate générale lors de ses réquisitions. Le tribunal a également prononcé leur interdiction définitive d'exercer tout emploi public ou tout métier comportant la garde, la surveillance ou l'accompagnement de personnes pendant une durée de quinze ans. Cette mesure vise à retirer définitivement ces agents de la fonction policière pour une période significative.

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Reconnaissance du racisme comme circonstance aggravante

La décision de justice revêt une importance juridique majeure car le tribunal a retenu la circonstance aggravante de racisme. Cette qualification pénale change la donne en matière de répression des violences policières. Elle signifie que le juge a établi un lien direct entre l'agression physique et l'origine ethnique présumée de la victime. Cette reconnaissance officielle du motif racial dans les actes reprochés constitue un signal fort pour l'ensemble des citoyens face aux forces de l'ordre.

Me Serge Money célèbre une victoire historique

Me Serge Money s'est exprimé avec fierté devant les journalistes après le prononcé du jugement. Il a qualifié cette décision de succès indéniable, soulignant que la justice a enfin rétabli la dignité de son client. Pour l'avocat, ce verdict permet à Michel Zecler de commencer à se reconstruire après des années d'attentes et de combats juridiques. Il estime que cette affaire va bien au-delà de la simple condamnation de trois individus, marquant un tournant dans le traitement judiciaire des discriminations.

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Une nouvelle jurisprudence pour les justiciables

L'avocat de la victime a insisté sur la portée générale de cet arrêt pour l'avenir. Il annonce que cette décision va créer une jurisprudence, baptisée par ses soins "la jurisprudence Zecler". Cette référence juridique donnera aux futurs justiciables les moyens de contester les déclarations fausses ou mensongères des policiers. Me Serge Money affirme que ce jugement permet à tout citoyen de ne plus être traité comme quelqu'un qui raconterait des fadaises, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les abus de parole.

Impact social et perspectives pour 2026

La date du 20 novembre 2026 est citée par l'avocat comme un point de repère pour l'application de cette nouvelle logique judiciaire. Elle symbolise la confiance retrouvée que les citoyens peuvent désormais accorder au système judiciaire dans les affaires de violences policières. Bien que les peines soient en deçà de certaines attentes, la reconnaissance des faits et du motif raciste reste l'élément central de cette sentence. Cette affaire reste une référence incontournable dans le débat public sur le racisme et les relations police-population en France.